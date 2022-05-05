Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль компаний по регионам

Министерство финансов РФ планиирует внести изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний, у которыех имеются филиалы. Ведомство предложило исключить фонд оплаты труда. Это, уверены в министерстве, поможет поддержать регионы, в которых зарплаты сотрудников подразделений этих компаний невысоки.

Минфин также рассматривал схему, при которой налог на прибыль рассчитывался бы с учетом объема продукции, который производят филиалы. Правда, от этой идеи отказались, так как не все подразделения занимаются именно производством продукции, к тому же, это привело бы к проблемам с администрированием, пишет РБК.

В ведомстве пояснили, что налог на прибыль сейчас в основном уплачивается компаниями в бюджеты тех субъектов, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы.

Экономически такой механизм оправдан, но при нем уровень зарплаты сотрудников может значительно различаться. Это происходит потому, что доля прибыли, с которой компания платит налоги в бюджет региона, определяется исходя из средневзвешенной численности работников или фонда оплаты труда филиала — по выбору налогоплательщика, а также остаточной стоимости амортизируемого имущества.

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