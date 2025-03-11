Американская Revlon подала три заявки на регистрацию брендов в России
Американский производитель косметики и парфюмерии Revlon подал в Роспатент три заявки на торговые знаки — Revlon, Revlon Professional и Colorsilk, узнал Русбейс.
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Заявки подала в марте зарегистрированная в Нью-Йорке компания Revlon Consumer по 03 классу МКТУ — косметические средства. Речь идет, в частности, о парфюмерии, а также средствах для макияжа и ухода за кожей.
Это первые заявки, поданные Revlon после выхода из банкротства в мае 2023 года.
О своем банкротстве компания объявила в июне 2022 года. Из-за пандемии были нарушены цепочки поставок, что привело к образованию задолженности на $3,5 млрд, писал Reuters. В мае 2023 года компания вышла из банкротства, передав контроль своим кредиторам. Новыми владельцами Revlon стали Glendon Capital Management, King Street Capital Management, Angelo Gordon & Co и Oak Hill Advisors.
Русбейс не удалось отправить письма на электронную почту пресс-службы Revlon из-за ограничений, введенных компанией.
Revlon публично не объявляла о своем намерении уйти из России. Один из ее сайтов (revlonhairtools.com) заблокирован для входа из России.
Revlon Professional находится в списке разрешенных для параллельного импорта товаров в разделах средств для макияжа, волос, бритья, мытья и дезодорантов, следует из приказа Минпромторга. Действующие декларации соответствия для ввоза продукции в страны Таможенного союза есть у российских компаний «Айоэсси Раша», «Единая Европа — Холдинг», «Стар Лайн», «Новый век», свидетельствуют данные Росаккредитации.
Фото на обложке: Roman Zaiets / Shutterstock / FOTODOM
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