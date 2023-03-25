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Выходец из Revolut запустил финтех-сервис Apron в Великобритании

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Экс-руководитель Revolut в России Богдан Узбеков объявил о запуске в Великобритании финтех-сервиса Apron. Предприниматель выступает основателем и генеральным директором проекта.

Выходец из Revolut запустил финтех-сервис Apron в Великобритании

Apron была зарегистрирована в Великобритании еще в 2021 году, но о старте работы сервиса объявили только сейчас. Компания предлагает b2b приложение с набором инструментов, которые позволяют удобно управлять коммерческими финансами и бухгалтерией и экономить время на проверке различных счетов.

На сайте Apron уже есть отзывы от представителей лондонского бизнеса. Приложением воспользовались ресторан ближневосточной кухни Bubala и лондонского разработчика ПО M3ter.

Revolut, в котором работал Узбеков, основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Он стал самым дорогим финтех-стартапом в Великобритании. В 2022 году Сторонский отказался от российского гражданства после того, как Украина ввела против его отца санкции.

Фото на обложке: getapron

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