Выходец из Revolut запустил финтех-сервис Apron в Великобритании

Экс-руководитель Revolut в России Богдан Узбеков объявил о запуске в Великобритании финтех-сервиса Apron. Предприниматель выступает основателем и генеральным директором проекта.
Apron была зарегистрирована в Великобритании еще в 2021 году, но о старте работы сервиса объявили только сейчас. Компания предлагает b2b приложение с набором инструментов, которые позволяют удобно управлять коммерческими финансами и бухгалтерией и экономить время на проверке различных счетов.
На сайте Apron уже есть отзывы от представителей лондонского бизнеса. Приложением воспользовались ресторан ближневосточной кухни Bubala и лондонского разработчика ПО M3ter.
Revolut, в котором работал Узбеков, основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Он стал самым дорогим финтех-стартапом в Великобритании. В 2022 году Сторонский отказался от российского гражданства после того, как Украина ввела против его отца санкции.
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