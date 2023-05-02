Revolut Николая Сторонского вышел на рынок Латинской Америки

Финтех-стартап Revolut выходца из России Николая Сторонского начал работу в Латинской Америке. Компания запустила инвестиционные криптоуслуги в Бразилии. Эта страна имеет большой потенциал для Revolut – криптовалютой там пользуются 10 млн человек.

Цифровой банк Revolut вышел на рынок Латинской Америки и начал предлагать криптовалютные инвестиционные услуги в Бразилии. Об этом пишет CoinDesk.

Основатель Revolut Николай Сторонский назвал Бразилию страной с огромным потенциалом для бизнеса компании. Криптовалютой в Бразилии пользуются 10 млн человек, там наблюдается большой спрос на цифровые банковские услуги.

Лидером в сфере цифровых банковских услуг в Бразилии является Nubank. Услуги по торговле криптовалютой банк запустил в июне 2022 года и за месяц достиг 1 млн пользователей.

Revolut основали Николай Сторонский и Влад Яценко в 2015 году. В 2022 году Forbes оценил состояние Сторонского в $7,1 млрд.

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