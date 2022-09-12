Финтех-стартап Николая Сторонского запустил новую функцию для конкуренции с PayPal и Apple

Лондонский финтех-стартап миллиардера Николая Сторонского Revolut запустил сервис онлайн-платежей Revolut Pay, сообщает Bloomberg. Revolut планирует расширить свой функционал и напрямую конкурировать с PayPal и Apple на рынке обслуживания онлайн-торговли.

По данным агентства, новый сервис уже договорился о сотрудничестве с онлайн-ритейлерами, в том числе Shopify и Prestashop. В ближайшие месяцы он тауже будет доступен для покупки авиабилетов.

Глава отдела продаж Revolut Тибо Женеврие в интервью Bloomberg пояснил, что создание Revolut Pay — свидетельство того, что компания достигла «критической массы» и переросла свой первоначальный формат.

«Мы хотим быть на сайтах у топ-100 онлайн-ритейлеров Европы», — отметил он.

Revolut будет взимать комиссию с ритейлеров в размере около 1% за услугу. Потребители смогут получать кешбэк за покупки.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Revolut приостановил наем и отозвал офферы даже у уже одобренных кандидатов в рамках сокращения расходов. Источник, знакомый с делами компании, рассказал, что это связано с трудностями в финтех-отрасли.

В мае стало известно, что Сторонский планирует запустить собственный венчурный фонд, работающий на основе искусственного интеллекта. Основатель самого дорого финтех-стартапа Великобритании вместе с другими инвесторами собирался вложить в новый фонд порядка $200 млн.

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