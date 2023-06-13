Проживающие в Европе россияне пожаловались на ограничения операций в банке Revolut

Граждане России, которые проживают в Европе, пожаловались на ограничения операций по своим картам и счетам в банке Revolut, пишет Forbes со ссылкой на обсуждения в тематических чатах в Telegram и клиентов компании, которые столкнулись с такими проблемами.
Причиной стало ужесточение требований банка к документам, которые подтверждают право жить в Европе, а также трудности с получением ВНЖ или долгосрочных виз.
Один из собеседников рассказал, что за несколько недель до окончания срока действия его долгосрочной визы банк попросил предоставить документы, которые позволяют проживать в ЕС. При этом выданные французской префектурой по гуманитарным основаниями документы на временное проживание банк не устроили. Компания также не приняла во внимание, что операции по карте проходят в стране проживания.
Служба поддержки банка потребовала предоставить либо стандартную карточку вида на жительство (Titre de sejour), либо визу D сроком на 180 дней. В итоге счет был ограничен, а входящие переводы заблокированы, но при этом клиент смог тратить деньги, которые остались на карте. Ограничения пообещали снять, когда он удовлетворит требования банка.
С такими же проблемами столкнулись граждане России, которые проживают в Латвии. Банк за две или три недели до окончания срока действия документов разослал пуш-уведомления с просьбой подтвердить резидентство в Латвии либо визой, либо карточкой ВНЖ.
Некоторые собеседники сообщили, что банк не устроила виза D, выданная на два месяца. Служба поддержки банка в этом случае сослалась на то, что блокировка входящих переводов случается автоматически ближе к сроку окончания действия документов, и что как только будет предоставлен один из двух документов, все возможности счета восстановят в тот же день.
- Представитель Revolut Пэдди Кроули в ответ на запрос издания подтвердил, что банк на самом деле ужесточил формальные требования к россиянам. По его словам, в связи с ограничениями, которые ЕС ввел в отношении граждан России и Беларуси, все обладатели российских и белорусских паспортов, которые хотят пользоваться услугами Revolut, должны предъявить продленный ВНЖ или рабочую визу, которые дают разрешение на пребывание в Евросоюзе более 180 дней.
- Кроули также подтвердил, что Revolut в качестве обоснования для разблокировки не принимает справки, которые подтверждают подачу документов на продление ВНЖ или визы, счета за коммунальные услуги и траты в стране пребывания.
Британский цифровой банк Revolut основали россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко в 2015 году. Сторонский после начала спецоперации отказался от российского гражданства. Банк обслуживает более 30 млн физлиц и более 500 тыс. юрлиц. Финтех предоставляет сервисы в более чем 200 регионах, позволяет работать с 29 валютами.
Фото на обложке: Ascannio /
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