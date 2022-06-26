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Правительственный резервный фонд увеличится на 1,6 млрд рублей

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Официальный сайт Правительства РФ сообщает, что распоряжение об увеличении резервного фонда на 1,6 млрд рублей уже подписано.

Правительственный резервный фонд увеличится на 1,6 млрд рублей

Финансы будут вновь направлены на «обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений», передает пресс-служба.

Ранее в 2022 году средства резервного фонда уже выделялись, например, на поддержку IT-отрасли и предоставление льготных займов промышленным высокотехнологичным предприятиям, активно действующим в русле импортозамещения.

Дополнительное финансирование также пойдет на поддержку отечественного бизнеса, покрытие не непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Увеличение резервного фонда стало возможно благодаря образовавшимся на 1 января 2022 года неиспользованным остаткам средств федерального бюджета.

Фото на обложке: Андрей Сизов / Unsplash

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