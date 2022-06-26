Правительственный резервный фонд увеличится на 1,6 млрд рублей

Официальный сайт Правительства РФ сообщает, что распоряжение об увеличении резервного фонда на 1,6 млрд рублей уже подписано.
Финансы будут вновь направлены на «обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений», передает пресс-служба.
Ранее в 2022 году средства резервного фонда уже выделялись, например, на поддержку IT-отрасли и предоставление льготных займов промышленным высокотехнологичным предприятиям, активно действующим в русле импортозамещения.
Дополнительное финансирование также пойдет на поддержку отечественного бизнеса, покрытие не непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
Увеличение резервного фонда стало возможно благодаря образовавшимся на 1 января 2022 года неиспользованным остаткам средств федерального бюджета.
Фото на обложке: Андрей Сизов / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Водители «антикризисной» Lada Granta подписывают согласие не выезжать на ней за границу
- 2 Банк «Открытие» может быть продан ВТБ без торгов
- 3 Bloomberg: Россия находится в «нескольких часах от дефолта»
- 4 Японские компании остаются в РФ: с российского рынка ушли только 4 из 168
- 5 Саммит G7 стартует в ФРГ, японские компании остаются на рынке РФ: главное для бизнеса 26 июня
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022