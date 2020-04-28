Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. 6-8 мая объявлены выходными. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с главами регионов.

На время нерабочих дней зарплата будет сохранена.

Президент разрешил регионам с 12 мая ослаблять меры по борьбе с коронавирусом в зависимости от эпидемиологической обстановки. Правительство в течение недели напишет рекомендации, как это сделать.

Также Путин поручил подготовить общенациональную программу по нормализации деловой жизни в России после пандемии коронавируса.

На сегодняший день в стране насчитывается 93,5 тысячи инфицированных. Умерли 867 человек, выздоровели 8,4 тысячи пациентов.