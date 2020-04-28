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Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
Новости
Анна Оленькова
Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. 6-8 мая объявлены выходными. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с главами регионов.
Путин продлил нерабочие дни до 11 маяАнна Оленькова
На время нерабочих дней зарплата будет сохранена.
Президент разрешил регионам с 12 мая ослаблять меры по борьбе с коронавирусом в зависимости от эпидемиологической обстановки. Правительство в течение недели напишет рекомендации, как это сделать.
Также Путин поручил подготовить общенациональную программу по нормализации деловой жизни в России после пандемии коронавируса.
На сегодняший день в стране насчитывается 93,5 тысячи инфицированных. Умерли 867 человек, выздоровели 8,4 тысячи пациентов.
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