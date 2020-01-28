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РФПИ вложится в стартапы Elementaree, Travelata и Carprice

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложится в сервис по продаже автомобилей Carprice, агрегатор предложений от туристических операторов Travelata и сервис по доставке продуктовых наборов Elementaree. Об этом было объявлено на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает пресс-служба фонда.

РФПИ вложится в стартапы Elementaree, Travelata и Carprice

Суммы сделок не называются.

  • В Carprice наряду с РФПИ инвестируют Baring Vostok и ближневосточные фонды. Деньги будут направлены на увеличение темпов роста бизнеса в российских регионах и развитие платформы для корпоративных клиентов.
  • В Travelata также инвестируют ближневосточные партнеры РФПИ, кто именно, не сообщается. 
  • В Elementaree помимо фонда вложатся партнеры из Франции и с Ближнего Востока. Инвестиции позволят развивать цифровизацию сервисов Elementaree, а также бизнес в других городах. До 2022 года стартап намерен начать работу в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
Фото: William Potter / Shutterstock.com

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