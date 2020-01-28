Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложится в сервис по продаже автомобилей Carprice, агрегатор предложений от туристических операторов Travelata и сервис по доставке продуктовых наборов Elementaree. Об этом было объявлено на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает пресс-служба фонда.

РФПИ вложится в стартапы Elementaree, Travelata и Carprice