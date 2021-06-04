РФПИ и партнёры инвестируют в сервис доставки Dostavista

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ряд фондов Ближнего Востока станут инвесторами сервиса доставки Dostavista.
Фонды вложатся в компанию в ходе следующего раунда инвестиций: об этом было объявлено в ходе Петербургского международного экономического форума, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение РФПИ.
Привлечённые средства Dostavista планирует направить на расширение бизнеса в России и за рубежом. Также компания рассчитывает начать разработку новых продуктов.
Инвестиции РФПИ и партнёров поддержат развитие глобального бизнеса Dostavista и достижение долгосрочной цели по вхождению в число лидеров в сфере курьерской доставки товаров на каждом из рынков присутствия. <...> С учётом роста спроса на услуги доставки и расширения сегмента электронной коммерции Dostavista сможет продолжить активную экспансию на российском и мировом рынке.
Сервис Dostavista был запущен в 2012 году, сейчас компания работает в России и Турции, а также на азиатских и латиноамериканских рынках. Ежемесячно компания выполняет около 3 млн заказов.
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Фото на обложке: Olivier26 /
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