РФПИ и партнёры инвестируют в сервис доставки Dostavista

Фонды вложатся в компанию в ходе следующего раунда инвестиций: об этом было объявлено в ходе Петербургского международного экономического форума, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение РФПИ.

Привлечённые средства Dostavista планирует направить на расширение бизнеса в России и за рубежом. Также компания рассчитывает начать разработку новых продуктов.

Инвестиции РФПИ и партнёров поддержат развитие глобального бизнеса Dostavista и достижение долгосрочной цели по вхождению в число лидеров в сфере курьерской доставки товаров на каждом из рынков присутствия. <...> С учётом роста спроса на услуги доставки и расширения сегмента электронной коммерции Dostavista сможет продолжить активную экспансию на российском и мировом рынке. Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ

Сервис Dostavista был запущен в 2012 году, сейчас компания работает в России и Турции, а также на азиатских и латиноамериканских рынках. Ежемесячно компания выполняет около 3 млн заказов.

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