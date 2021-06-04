Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

РФПИ и партнёры инвестируют в сервис доставки Dostavista

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ряд фондов Ближнего Востока станут инвесторами сервиса доставки Dostavista.

РФПИ и партнёры инвестируют в сервис доставки Dostavista

Фонды вложатся в компанию в ходе следующего раунда инвестиций: об этом было объявлено в ходе Петербургского международного экономического форума, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение РФПИ.

Привлечённые средства Dostavista планирует направить на расширение бизнеса в России и за рубежом. Также компания рассчитывает начать разработку новых продуктов.

Инвестиции РФПИ и партнёров поддержат развитие глобального бизнеса Dostavista и достижение долгосрочной цели по вхождению в число лидеров в сфере курьерской доставки товаров на каждом из рынков присутствия. <...> С учётом роста спроса на услуги доставки и расширения сегмента электронной коммерции Dostavista сможет продолжить активную экспансию на российском и мировом рынке.
Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ

Сервис Dostavista был запущен в 2012 году, сейчас компания работает в России и Турции, а также на азиатских и латиноамериканских рынках. Ежемесячно компания выполняет около 3 млн заказов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Olivier26 / Depositphotos.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 TikTok теперь может собирать биометрические данные пользователей
  2. 2 «Яндекс» поможет МГУ модернизировать учебный процесс
  3. 3 «Сбер» запатентует разработку под авторством искусственного интеллекта
  4. 4 На DiDi пожаловались в ФАС из-за демпинга и компенсаций водителям
  5. 5 РКИФ и «СберИнвест» вложили 1,6 млрд рублей в Eruditor Group
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2021

Moscow City Hack

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

В мире закончилось все: почему бережливое производство не выдерживает испытание пандемией

Истории

«Русские загадочные только сами для себя». Стендап-комик Стив Форман — о жизни в России

Списки и рейтинги

Лето с пользой: подборка ИТ и бизнес-лагерей для детей и подростков

Истории

32 микропривычки, которые сделают из вас другого человека

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT