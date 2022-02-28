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США ввели санкции против РФПИ и Российской венчурной компании

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Российской венчурной компании (РВК), входящей в его состав. Активы РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева будут заморожены.

США ввели санкции против РФПИ и Российской венчурной компании

РФПИ и его руководитель Кирилл Дмитриев включены в так называемый SDN List – санкционный список, который составляет подразделение министерства финансов США. Включение в этот список подразумевает заморозку активов в США всех его участников.

Под санкции США также ввели санкции против ООО «УК» «РВК». Российская венчурная компания была включена в состав РФПИ в 2020 году.

РФПИ – инвестиционный фонд Российской Федерации. Правительство РФ создало фонд в 2011 году для финансирования компаний различных секторов экономики. РФПИ играет значительную роль в привлечении инвестиций в экономику России.

РВК создана в 2006 году по распоряжению правительства РФ. Единственным учредителем с 100% долей в капитале РВК является Российская Федерация в лице Росимущества.

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Фото на обложке: alexkich / Shutterstock

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