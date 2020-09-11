Разработчики российского ПО получат грант в размере 200 млн рублей
Пять российских компаний, разрабатывающих программное обеспечение, получат грант от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Размер гранта — 217 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали представители фонда.
РФРИТ выделит грант на разработку или доработку отечественного ПО. Фонд определил пятерых победителей в ходе конкурсного отбора. Заявки проектов оценивали фонд и две внешние независимые экспертные организации, отметили в РФРИТ.
Всего на конкурс поступило 108 заявок из 23 регионов России. Компании присылали проекты на разных стадиях производства: идея, проектирование, пилотирование, коммерциализация.
Грант частично покрывает затраты компаний на реализацию проектов. У всех победителей есть финансирование из внебюджетных источников в размере не менее 50% от общей сметы. Реализация проектов займет от года до четырех лет.
Грант от РФРИТ получат:
- «Кредо-Диалог» (Москва)
Размер гранта: 120 млн рублей.
Проект: программная система для организации «сквозной» цифровой технологии информационного моделирования и управления инфраструктурных объектов капитального строительства и прилегающих территорий.
- «Нетрика» (Санкт-Петербург)
Размер гранта: 34,3 млн рублей.
Проект: система для сбора и предоставления аналитической информации по различным направлениям деятельности организаций.
- «Иридиум» (Москва)
Размер гранта: 26,1 млн рублей.
Проект: коммуникационный протокол для автоматизации зданий
- «Открытый код» (Самара)
Размер гранта: 21 млн рублей.
Проект: библиотека подпрограмм (SDK) для распознавания и создания текста на основе машинного обучения. Продукт позволяет оперативно извлекать и обрабатывать требуемые текстовые данные.
- «НИИ СОКБ» (Москва)
Размер гранта: 15,5 млн рублей.
Проект: система защиты документов от несанкционированного копирования, фотографирования и тиражирования.
Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock
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