РФРИТ расскажет о мерах финансовой поддержки IT-индустрии в России

25 марта 2022 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) проведет встречу с представителями российских IT-компаний, на которой обсудят меры финансовой поддержки для них. Мероприятие бесплатное.

Текущая геополитическая ситуация создала для малого и среднего IT-бизнеса в России множество ограничений и трудностей, которые могут затормозить его развитие. В связи с этим РФРИТ разработал ряд мер, направленных на поддержку IT-предпринимателей. Какая это поддержка и как ее получить, можно узнать на встрече, которая пройдет 25 марта на площадке «Городские лаборатории ВЭБ.РФ».

В программе мероприятия заявлено два тематических трека. Первый — «Как российской IT-компании получить грант от государства?». Эксперты РФРИТ расскажут об упрощении технических процедур получения гранта, повышении прозрачности отбора с питчингами потенциальных грантополучателей этого года перед экспертным жюри. Также ответят на вопросы про льготы для IT-компании и ее сотрудников и проведут консультации.

Регистрация — на сайте.

Второй трек — «Как продавать российское ПО малому и среднему бизнесу?». Участники встречи узнают, как производителям отечественного софта получать субсидии на возмещение части стоимости своего продукта и продавать его с 50%-ой скидкой малому и среднему бизнесу. Эксперты расскажут, как попасть в программу: условия, механизм отбора, требования к компаниям, порядок получения субсидий — а также проведут консультации.

Регистрация — на сайте.

Мероприятие пройдет при поддержке Минцифры России, АНО «Цифровые трансформации» и ВЭБ.РФ.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock