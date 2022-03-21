РФРИТ расскажет о мерах финансовой поддержки IT-индустрии в России

25 марта 2022 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) проведет встречу с представителями российских IT-компаний, на которой обсудят меры финансовой поддержки для них. Мероприятие бесплатное.
Текущая геополитическая ситуация создала для малого и среднего IT-бизнеса в России множество ограничений и трудностей, которые могут затормозить его развитие. В связи с этим РФРИТ разработал ряд мер, направленных на поддержку IT-предпринимателей. Какая это поддержка и как ее получить, можно узнать на встрече, которая пройдет 25 марта на площадке «Городские лаборатории ВЭБ.РФ».
В программе мероприятия заявлено два тематических трека. Первый — «Как российской IT-компании получить грант от государства?». Эксперты РФРИТ расскажут об упрощении технических процедур получения гранта, повышении прозрачности отбора с питчингами потенциальных грантополучателей этого года перед экспертным жюри. Также ответят на вопросы про льготы для IT-компании и ее сотрудников и проведут консультации.
Регистрация — на сайте.
Второй трек — «Как продавать российское ПО малому и среднему бизнесу?». Участники встречи узнают, как производителям отечественного софта получать субсидии на возмещение части стоимости своего продукта и продавать его с 50%-ой скидкой малому и среднему бизнесу. Эксперты расскажут, как попасть в программу: условия, механизм отбора, требования к компаниям, порядок получения субсидий — а также проведут консультации.
Регистрация — на сайте.
Мероприятие пройдет при поддержке Минцифры России, АНО «Цифровые трансформации» и ВЭБ.РФ.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
22 марта 2022
25 марта 2022
25 марта 2022