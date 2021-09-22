В России за пандемию число богатых семей сократилось почти на 40%

За год в России число наиболее финансово благополучных семей сократилось на 39%, или на 657 тыс. Высоким достатком в первом квартале года могли похвастаться около 1 млн семей против 1,7 млн семей годом ранее.

Аналитики компании FinExpertiza пояснили, что под самыми обеспеченными понимаются домохозяйства, которые сообщили, что имеют достаточно средств, чтобы купить все, что им нужно, передает РИА Новости.

«Даже с учетом того, что, по всей видимости, далеко не все готовы открыто говорить о своем достатке, можно констатировать, что богатые семьи в России продолжают оставаться незначительной прослойкой. И динамика доходов россиян заставляет усомниться в том, что доля обеспеченных семей будет расти достаточными темпами для формирования устойчивого среднего класса», – прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Больше всего количество богатых семей сократилось в Москве — на 72,6%, Дагестане — на 88%, Белгородской области — на 91,4%, Татарстане — на 81,1%, Ростовской области — на 100%, Кемеровской области — на 37,1%, Коми — на 76,5%, Свердловской области — на 62,2%.

Согласно исследованию, из миллиона семей, которые положительно оценили свое благосостояние, 80% сконцентрированы в 21 регионе.

Каждая восьмая богатая российская семья проживает в Москве — 134,8 тыс., или 13% домохозяйств. На Ямало-Ненецкий автономный округ приходится 5,5% от всех российских обеспеченных семей, или 56,7 тыс., на Красноярский край — 5%, или 52,1 тыс. семей, — отметили эксперты.

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Фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock