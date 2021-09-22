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В России за пандемию число богатых семей сократилось почти на 40%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За год в России число наиболее финансово благополучных семей сократилось на 39%, или на 657 тыс. Высоким достатком в первом квартале года могли похвастаться около 1 млн семей против 1,7 млн семей годом ранее.

В России за пандемию число богатых семей сократилось почти на 40%

Аналитики компании FinExpertiza пояснили, что под самыми обеспеченными понимаются домохозяйства, которые сообщили, что имеют достаточно средств, чтобы купить все, что им нужно, передает РИА Новости.

«Даже с учетом того, что, по всей видимости, далеко не все готовы открыто говорить о своем достатке, можно констатировать, что богатые семьи в России продолжают оставаться незначительной прослойкой. И динамика доходов россиян заставляет усомниться в том, что доля обеспеченных семей будет расти достаточными темпами для формирования устойчивого среднего класса», – прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Больше всего количество богатых семей сократилось в Москве — на 72,6%, Дагестане — на 88%, Белгородской области — на 91,4%, Татарстане — на 81,1%, Ростовской области — на 100%, Кемеровской области — на 37,1%, Коми — на 76,5%, Свердловской области — на 62,2%.

Согласно исследованию, из миллиона семей, которые положительно оценили свое благосостояние, 80% сконцентрированы в 21 регионе.

Каждая восьмая богатая российская семья проживает в Москве — 134,8 тыс., или 13% домохозяйств. На Ямало-Ненецкий автономный округ приходится 5,5% от всех российских обеспеченных семей, или 56,7 тыс., на Красноярский край — 5%, или 52,1 тыс. семей, — отметили эксперты.

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Фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock

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