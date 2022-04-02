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В РФ вырос спрос на частичную занятость и преподавателей восточных языков

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Исследования специалистов Skillbox, HeadHunter и Qugo свидетельствуют о том, что все больше соискателей (в том числе самозанятых) ищут проекты с частичной занятостью, а среди наиболее востребованных сотрудников – юристы, специалисты по кибербезопасности, создатели контента и репетиторы азиатских языков.

В РФ вырос спрос на частичную занятость и преподавателей восточных языков

«Сегодня видим определенный интерес к преподавателям в языковые школы. Учитывая контекст, востребованы учителя арабского, хинди и азиатской группы языков», — сообщил директор образовательной платформы Skillbox Сергей Попков.

Он также назвал категории специалистов, спрос на которые не падает и падать не будет:

  • IT-профессионалы (разработчики, тестировщики, программисты),
  • Специалисты по созданию контента для взаимодейсвтия брендов с конечными потребителями (дизайнеры, фотографы, видеомонтажеры, SMM-менеджеры, digital-маркетологи).

А непосредственно на специалистов по кибербезопасности, по мнению эксперта, спрос в ближайшие несколько лет существенно вырастет.

Востребованность IT-специалистов и людей творческих профессий подтверждают и исследования  маркетплейса для самозанятых Qugo.ru.

В списке самых высокооплачиваемых предложений на платформе за 2022 год оказались специалист по программированию и разработке ПО

«В ближайшее время мы ждем увеличения спроса на самозанятых в сфере креативных индустрий. Ряды самозанятых пополнят нынешние фрилансеры: маркетологи, дизайнеры, иллюстраторы, пиарщики, журналисты, HR-специалисты и т.д.», — утверждает генеральный директор Qugo Игорь Знак.

Среди других сфер, где именно самозанятые сотрудники ценятся особенно высоко, — службы доставки, такси, EdTech, строительство, ритейл, складская логистика.

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Аналитики сервиса также подсчитали наиболее высокооплачиваемые должности среди самозанятых исполнителей на своей платформе:

  • средний доход в феврале 2022 года у юристов составил 160-190 тыс. рублей,
  • у исполнителей по пассажирским перевозкам ― 60 тыс. рублей,
  • у мастеров в сфере строительства и ремонта ― 64-82 тыс. рублей.

Наибольшее число самозанятых работает в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Самаре, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону.

А сам сервис Qugo наиболее популярен у молодежи, что легко объясняет Знак:

«В активную трудовую жизнь вступают представители поколения зумеров, для которых принятые у старших поколений стереотипы постоянной занятости и работы по найму не столь актуальны. Временные и гибкие рабочие места больше не кажутся чем-то неправильным».

Рост популярности гибкого графика и частичной занятости отмечают и эксперты HeadHunter.

Руководитель отдела подбора и адаптации рекрутингового ресурса Олеся Плотникова сообщила, что в марте 2022 года спрос на вакансии с частичным типом занятости возрос на 16%.

Другие типы занятости тоже стали больше интересовать соискателей:

«На 18% вырос запрос на стажировки, на 7% — на проектную работу и на 8% — на волонтерство».

В ответ на такой спрос растет и количество предложений: число вакансий со сменным графиком возросло на 40% — до 128 тыс., с вахтовым методом — 34% (до 56,3 тыс.), гибким графиком — 29% (до 47,9 тыс.), удаленным — 3% (до 51,6 тыс.).

Фото на обложке: Annushka Ahuja / Pexels

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