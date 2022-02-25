Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Совладелец DNS предупредил о росте цен в сети электроники на 30%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Генеральный директор сети цифровой и бытовой техники DNS Дмитрий Алексеев предупредил о росте цен на электронику до 30%. Он объяснил это падением рубля и вводом санкций, добавив, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».

Совладелец DNS предупредил о росте цен в сети электроники на 30%

Вся деятельность сети 24 февраля «превратилась в распределение дефицита». Возник ажиотажный спрос и появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза, написал он в Facebook.

Он пока не понимает, как будут происходить поставки большого перечня товаров. «Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», добавил он.

В МТС следят за ситуацией и сейчас сохраняют прежние цены, у Ozon достаточное количество складских запасов. В «МегаФоне», «Вымпелкоме», «Марвел-Дистрибуции», «Мерлионе» отказались от комментариев, пишет «Коммерсантъ».

Источник издания в крупном ритейлере признал значимость «гендерных праздников», но для другого аспекта — компании всегда создают под эти даты значительные товарные запасы. По его мнению, DNS «решила разгрузить склады, создавая искусственную панику». 

У ритейлеров есть запасы техники минимум на один-два месяца, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он считает, что в ближайшие дни будет реализован весь отложенный спрос.

Аналитики в целом согласились, что рост цен на электронику будет зависеть от санкций.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Thampapon / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
  2. 2 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
  3. 3 «У меня украли ноутбук» — 6 советов, как действовать в такой ситуации
  4. 4 130 лет Philips: от телевизоров и наушников до медицинского оборудования и нейросетей
  5. 5 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2022

TV Neuro Technologies

27 февраля 2022

5G-инкубация от MTC Startup Hub

28 февраля 2022

Акселератор «Б8»

28 февраля 2022

Онлайн-курс школы стартапов Skolkovo

28 февраля 2022

«Стальное дерево»

Все ВОЗМОЖНОСТИ