Совладелец DNS предупредил о росте цен в сети электроники на 30%

Генеральный директор сети цифровой и бытовой техники DNS Дмитрий Алексеев предупредил о росте цен на электронику до 30%. Он объяснил это падением рубля и вводом санкций, добавив, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».
Вся деятельность сети 24 февраля «превратилась в распределение дефицита». Возник ажиотажный спрос и появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза, написал он в Facebook.
Он пока не понимает, как будут происходить поставки большого перечня товаров. «Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», добавил он.
В МТС следят за ситуацией и сейчас сохраняют прежние цены, у Ozon достаточное количество складских запасов. В «МегаФоне», «Вымпелкоме», «Марвел-Дистрибуции», «Мерлионе» отказались от комментариев, пишет «Коммерсантъ».
Источник издания в крупном ритейлере признал значимость «гендерных праздников», но для другого аспекта — компании всегда создают под эти даты значительные товарные запасы. По его мнению, DNS «решила разгрузить склады, создавая искусственную панику».
У ритейлеров есть запасы техники минимум на один-два месяца, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он считает, что в ближайшие дни будет реализован весь отложенный спрос.
Аналитики в целом согласились, что рост цен на электронику будет зависеть от санкций.
Фото на обложке: Thampapon /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 2 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
- 3 «У меня украли ноутбук» — 6 советов, как действовать в такой ситуации
- 4 130 лет Philips: от телевизоров и наушников до медицинского оборудования и нейросетей
- 5 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов
ВОЗМОЖНОСТИ
25 февраля 2022
27 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022