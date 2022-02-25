Совладелец DNS предупредил о росте цен в сети электроники на 30%

Генеральный директор сети цифровой и бытовой техники DNS Дмитрий Алексеев предупредил о росте цен на электронику до 30%. Он объяснил это падением рубля и вводом санкций, добавив, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».

Вся деятельность сети 24 февраля «превратилась в распределение дефицита». Возник ажиотажный спрос и появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза, написал он в Facebook.

Он пока не понимает, как будут происходить поставки большого перечня товаров. «Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», добавил он.

В МТС следят за ситуацией и сейчас сохраняют прежние цены, у Ozon достаточное количество складских запасов. В «МегаФоне», «Вымпелкоме», «Марвел-Дистрибуции», «Мерлионе» отказались от комментариев, пишет «Коммерсантъ».

Источник издания в крупном ритейлере признал значимость «гендерных праздников», но для другого аспекта — компании всегда создают под эти даты значительные товарные запасы. По его мнению, DNS «решила разгрузить склады, создавая искусственную панику».

У ритейлеров есть запасы техники минимум на один-два месяца, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он считает, что в ближайшие дни будет реализован весь отложенный спрос.

Аналитики в целом согласились, что рост цен на электронику будет зависеть от санкций.

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