Бизнес предупредил о подорожании бытовой техники на 15%

Председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров спрогнозировал подорожание бытовой техники на 13-15% в следующем году.

Электроинструменты могут вырасти в цене на 11%, электроника — на 9%, заявил он «Известиям».

Алексей Федоров пояснил, что это может произойти после ввода временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов со следующего года.

В Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления также предположили рост цен на эту категорию товаров.

Организация подготовила отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления российского правительства. В ассоциации считают, что после введения запрета у производителей не будет возможности утилизировать отходы по РОП и придется платить экосбор, что скажется на ценах.

За прошедший год, по словам участников рынка, цены на домашнюю электронику за год уже выросли в среднем на 10-15%.

В Минпромторге и Минфине поддержали введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Там считают, что отечественные предприятия могут сами переработать весь образующийся на территории России объем таких отходов, но сталкиваются с сырьевым дефицитом.

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