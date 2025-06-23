Эксперт озвучил риски законопроекта о полномочиях ФНС оценивать состояние компаний
«Опора России» в письме председателю думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову заявила, что законопроект о наделении ФНС полномочиями по оценке финансово-экономического состояния компаний требует доработки, так как его текущая версия может привести к необоснованным ограничениям для бизнеса. Эксперт от бизнес-отделения прокомментировал ситуацию для Русбейс.
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Законопроект, внесенный в Госдуму в мае, предусматривает расширение аналитических функций налоговой службы — ФНС уже использует государственные информационные системы и «Сервис оценки юридических лиц», запущенный в 2023 году. Однако, по мнению «Опоры России», передача несвойственных ФНС полномочий по финансовому аудиту, а также непрозрачность алгоритмов ее цифровых инструментов создают риски для предпринимателей.
«Сомнений в полезности той информации, которую предоставляет налоговый орган, нет. Безусловно, информация полезна для самой организации и для тех, кто делает оценку своих контрагентов. Есть опасения, как будет трактоваться эта информация, не будут ли созданы дополнительные ограничения для бизнеса и не возникнет ли ситуация, при которой не будет проработан механизм эти ограничения снимать. Потому что возможны и ошибки, и какая-то информация может быть не учтена. Соответственно, должен быть механизм апелляционного обжалования, процедура внесения изменений в доставляемую аналитику. Этот вопрос требует проработки», ― считает Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса.
Он утверждает, что вопрос коммерческой информации имеет большое значение, и размышляет, не будет ли информация избыточна в отношении третьих лиц, не будет ли создавать утечку коммерческой информации? «Если на основании этого документа будут приниматься решения о заключении договора, особенно, если это будет вводиться официально в обязательном порядке, например, в тендерную документацию, как необходимый документ, то в этом случае особенно нужно проработать механизм и проработать тех, кто будет ответственен за данную процедуру», — комментирует Елин.
Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock / FOTODOM
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