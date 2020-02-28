«М.Видео-Эльдорадо», X5 Retail Group, «Билайн», Hoff создали альянс для поиска стартапов

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в САФМАР Михаила Гуцериева, X5 Retail Group, «Билайн» и Hoff объявили о создании нового альянса. Его назовут RITA (Retail Innovation Tech Alliance) и он будет искать стартапы по всему миру. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Для России RITA позже выберет отечественного оператора для отбора стартапов. Для скаутинга в Европе рассматривают акселератор Lafayette Plug&Play, для поиска стартапов в Израиле — компанию Axis.



RITA будет рассматривать решения для различных сфер бизнеса: электронная коммерция, транспорт, логистика, потребительский опыт, качество товаров, операции в торговых точках, автоматизация процессов бэк-офиса, маркетинг, цифровые развлечения, интернет вещей и другие.

В течение года планируется провести пять раундов отбора в России и за рубежом. Далее команды поедут на отборочный тур европейской программы Lafayette Plug&Play в Париже.

«Формат, который мы создаем, не будет работать как обычный питч стартапа перед корпорациями или фондами по 3-5 минут. Dealflow-сессия предполагает глубокое погружение и анализ всех аспектов предлагаемого решения, с привлечением, в том числе, бизнес-подразделений от всех компаний. Понравившиеся проекты возьмут на пилотирование. То есть, речь идет не о стандартном процессе акселерации, а о потенциальном промышленном внедрении и покупке решения со стороны бизнеса», — прокомментировали в «М.Видео-Эльдорадо».

В управление RITA войдет по одному представителю от каждой компании. Комитет будет определять стратегию развития альянса, утверждать бюджет, выбирать победителей совместных программ.



Сообщается, что партнеры планируют делиться друг с другом опытом и кейсами. Финансирование проекта также будет на паритетных условиях.

В беседе с Rusbase представитель Х5 Retail Group сказал, что сотрудничество с ними «даст стартапам возможность реализовать свои проекты в более чем 16 000 магазинах и 42 распределительных центрах в 65 регионах присутствия в России».



В пресс-службе «Билайна» отметили, что вместе с RITA для стартапов откроются широкие возможности сотрудничества с крупными компаниями на стыке разных индустрий. Для «Билайна» интересны решения в 5G, AdTech/MarTech, FinTech, AR/VR, домашних и мобильных развлечениях, новых продуктах для бизнеса, IoT и т.д.