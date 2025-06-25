Между вау и купоном: ритейл нащупал подход к зумерам, миллениалам и бумерам

Понимание поведенческих различий между зумерами, миллениалами, иксами и бумерами для бизнеса становится базой для принятия решений о продукте, каналах продаж и коммуникации. Начальник отдела брендинга и дизайна Fix Price Наталья Попович рассказала Русбейс о потребительских предпочтениях разных поколений и проанализировала, как на их запросы отвечать бизнесу.

Поколение Z: поиск новизны и вау-эффекта

Зумеры (родились в период с 1997 по 2010 год) — рациональные экспериментаторы, считает эксперт. Она отмечает, что перед покупкой они изучают обзоры блогеров, читают отзывы и только потом принимают окончательно решение. При этом зумеры больше всех открыты к новому опыту: 30% стремятся попробовать необычные новинки на рынке.

«Один из ключевых трендов среди зумеров — возвращение интереса к азиатской культуре. Поэтому в этом году многие торговые сети предложили покупателям расширенный ассортимент азиатских товаров», — говорит представитель Fix Price.

Что важно бизнесу: фокус на создании эффектного визуального контента, активно взаимодействовать с инфлюенсерами, давать потребителям возможность открыть для себя что-то новое и выстраивать устойчивую связь с брендом.

Поколение Y: импульс и эмоции

Миллениалы (родились в период с 1981 по 1996 год) — поколение вдумчивых покупателей, продолжает анализ собеседник Русбейс, при этом 74% из них совершают импульсивные покупки. Миллениалы стремятся быстрее получить желаемое и принимают решения, полагаясь на личные убеждения и чувства.

«Среди миллениалов особенно популярны товары, которые вызывают ностальгию: от ретро-игрушек до одежды с отсылками к советскому кино. Бренды активно следуют этому тренду, например, Fix Price включил в ассортимент новогодние ретро-игрушки, а, если взять рынок одежды, то сейчас в тренде выпуск одежды с изображениями узнаваемых образов из советского кино», — отмечает Попович.

Что важно бизнесу: эмоциональный маркетинг, открытость бренда, эко-повестка и вовлечение аудитории в создание продукта.

Поколение X и бумеры: стабильность и офлайн

Представители старших поколений (родились до 1980 года) — сторонники офлайна и проверенных брендов, и 73% иксов чаще выбирают офлайн-магазины, чем онлайн, приводит статистику аналитик. Они тщательно оценивают соотношение цены и качества, охотно пользуются купонами и бонусными программами, а также доверяют ТВ-рекламе и рекомендациям от друзей и близких.

«Для этой категории покупателей компании активно прорабатывают промополитику и вводят разные акции и скидки. Так, в сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price до сих пор действует акция: все 35 рублей», ― приводит пример ее представитель.

Что важно бизнесу: обеспечивать высокий уровень обслуживания, делать акцент на качестве, выгоде и узнаваемости.

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