Ритейл против маркетплейсов: закон о платформенной экономике приняли — но главное требование проигнорировали
Госдума приняла в первом чтении закон о цифровых платформах. Ритейл остался недоволен. Его главное требование — запрет на односторонние скидки от маркетплейсов — в документ так и не попало.
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Маркетплейсы были услышаны, а ритейл — нет
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о платформенной экономике. В нём зафиксированы роли участников: кто такой оператор, кто продавец, кто пользователь. Но ключевое требование ритейла — запретить онлайн-платформам устраивать акции без согласия селлеров — в финальный текст не попало.
Представители отрасли называют происходящее имитацией диалога. Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров (СТЦ), уже направил письмо (которое удалось прочитать «Коммерсанту») главе комитета Госдумы Максиму Топилину с просьбой внести поправки.
Продавец платит за скидку сам
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подчёркивают: внушительные скидки на маркетплейсах перекрывают кислород альтернативным каналам торговли, а работающие там предприниматели теряют возможность конкурировать своими же товарами на других площадках. Ведь если товар на маркетплейсе со скидкой, в офлайне или на собственном сайте его уже никто не купит.
По словам Ильи Ярошенко, президента сети Baon, маркетплейсы включают эти скидки в свою комиссию — и та за последний год выросла существенно.
Ozon и WB не видят проблемы
Маркетплейсы уверяют: с рынком всё согласовано. В Wildberries заявили, что документ сбалансирован и учитывает интересы всех сторон. В Ozon подтверждают, что диалог с бизнесом был. Но президент Ассоциации интернет-торговли Артём Соколов считает, что запреты на маркетинговые инструменты могут ударить по всей индустрии.
Разные стратегии, один рынок
В «Яндекс.Маркете» согласны: пора ограничить инвестиции в промоактивности. В Wildberries — наоборот: кто не готов играть по новым правилам, просто не выживет. Платформы борются за контроль над покупателем. Селлеры — за право управлять своим товаром. Пока выигрывают первые.
Контекст
Закон приняли. Но главное требование продавцов — оставить за ними право голоса в вопросах скидок — снова обошли стороной. На бумаге — баланс интересов. На деле — перекос в сторону площадок. И война за правила платформенного рынка только начинается.
Фото на обложке: freepik
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