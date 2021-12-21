«Рив Гош» запустит корнеры в супермаркетах «Ленты»

Парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» решила открыть корнеры со своей продукцией в магазинах «Лента». Первый shop-in-shop площадью до 100 кв. м откроется в Ленинградской области, а затем уже и в магазинах Санкт-Петербурга.
По подсчетам консультанта JosDeVries The Retail Company Ирины Болотовой, открытие вписанной в дизайн магазина «Лента» стойки обойдется «Рив Гош» в сумму до 1 млн рублей, shop-in-shop — не менее 5 млн рублей, сообщил «Коммерсантъ».
По ее словам, shop-in-shop может оказаться невостребованным из-за разного позиционирования двух сетей. «Лента» ориентируется на ценовой сегмент «средний минус», а «Рив Гош» — на более высокобюджетную аудиторию.
Помимо «Рив Гош» точки в продуктовой рознице начал открывать «Л’Этуаль» в «Перекрестке».
По оценкам Infoline, в этом году объем рынка парфюмерии и косметики достигнет 840 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем два года назад.
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Фото на обложке: Africa Studio /
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