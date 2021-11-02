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Rivian рассчитывает получить оценку в $60 млрд в ходе IPO

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производитель электропикапов Rivian планирует получить оценку в $60 млрд в ходе IPO на бирже Nasdaq.

Rivian рассчитывает получить оценку в $60 млрд в ходе IPO

Роад-шоу для будущих инвесторов начнется 2 ноября, сами акции представят на следующей неделе под символом RIVN, сообщили источники The Wall Street Journal.

Выход стартапа, по данным CNBC, может стать одной из крупнейших сделок за год и сделать Rivian одной из самых дорогих EV-компаний.

В 2019 году Rivian потеряла $426 млн, в 2020 – уже $1 млрд, и только за первую половину этого года – колоссальные $994 млн. При этом компания уже получила почти 50 тыс. предзаказов на электропикап R1T и внедорожник R1S.

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Фото на обложке: Rivian

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