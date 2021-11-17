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Rivian обогнал Volkswagen по капитализации

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производитель электрокаров Rivian обогнал по капитализации европейского автопроизводителя Volkswagen. Рыночная стоимость Rivian приблизилась к $150 млрд.

Rivian обогнал Volkswagen по капитализации

Акции Rivian в ходе торгов 16 ноября на Nasdaq выросли практически на 14% и достигли на пике $169,7. Это, судя по данным биржи, почти на 118% выше цены, по которой компания разместила акции в ходе IPO ($78).

При этом компания еще не приступала к массовому производству и имеет нулевую выручку, пишет Bloomberg.

В 2023 году Rivian планирует произвести 150 тыс. автомобилей. Его основной заказчик Amazon, который также и крупнейший акционер компании наряду с Ford. 

IPO Rivian прошло по цене $78 за бумагу. Производитель электрокаров продал 153 млн акций и привлек $11,9 млрд инвестиций без учета опциона для андеррайтеров листинга. Публичное размещение Rivian стало самым успешным в США со времен IPO Facebook (Meta) в 2012 году и шестым по результативности за всю историю американского фондового рынка.

Полученные средства компания планирует направить на расширение производства и увеличение доли на рынке электрокаров. 

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Фото на обложке: Rivian

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