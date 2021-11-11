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Акции главного конкурента Tesla взлетели на 19% сразу после IPO

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции главного конкурента Tesla – производителя электромобилей Rivian – взлетели на 19% в первый же день после IPO. Компания вышла на биржу Nasdaq с оценкой в $67 млрд и привлекла $12 млрд. Размещение стало крупнейшим в США с 2012 года.

Акции главного конкурента Tesla взлетели на 19% сразу после IPO

По данным на 19:40 мск акции американского производителя электромобилей Rivian торгуются по $116,9 за штуку. IPO компания провела 9 ноября – всего за две неполных торговых сессии котировки Rivian взлетели на 19%.

Rivian Automotive планировала продать 135 млн акций по цене $57–$62 за акцию, но в итоге продала 153 млн ценных бумаг по цене $78 за штуку. На пересмотр планов повлиял большой интерес к IPO компании со стороны инвесторов. При этом компания до сих пор не вышла на прибыльность.

По итогам IPO Rivian привлек около $12 млрд и получил оценку в $67 млрд. Размещение производителя электромобилей стало крупнейшим в США с 2012 года, когда IPO на $16 млрд провела Facebook (ныне Meta). 

20% акций Rivian владеет Amazon, рассказывали RB.ru со ссылкой на отчет Amazon за третий квартал 2021 года. Интернет-гигант владеет в том числе конвертируемыми облигации Rivian на сумму $490 млн, которые после IPO должны были стать акциями класса A.

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Фото на обложке: Michael Vi / Shutterstock

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