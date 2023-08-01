Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Роскомнадзор купит более 20 iPhone и iPad для проверки их защищенности от слежки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) закупит более 20 устройств Apple для проверки их защищенности от слежки и для тестов на случай отключения гаджетов самой американской компанией.

Роскомнадзор купит более 20 iPhone и iPad для проверки их защищенности от слежки

Документы о закупке десятков мобильных устройств зарубежных вендоров обнаружили «Ведомости» на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, за 2,3 млн рублей ГРЧЦ купит 54 гаджета, их поставит ООО «Айти-ресурс».

ФГУП хочет приобрести 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре штуки каждой модели, у них есть пометка «эквивалент недопустим»), еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad.

Также предприятие рассчитывает получить 21 смартфон других производителей, среди которых Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Еще ГРЧЦ закупит шесть планшетов Huawei. Отмечается, что для устройств на Android допускается покупка эквивалентной модели.

Представитель ГРЧЦ в ответ на запрос издания пояснил, что закупка оборудования нужна для «исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет»

На вопрос об изучении возможного одностороннего отключения каких-либо функций вендором представитель ФГУП ответил, что будут проводиться «комплексные исследования».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  2. 2 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
  3. 3 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
  4. 4 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
  5. 5 В России в 2023 году вдвое выросла доля ноутбуков, продаваемых без ОС

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2023

Акселератор для разработчиков генеративного ИИ

04 августа 2023

Магистратура AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT

07 августа 2023

Цифровой прорыв. Новосибирск

Все ВОЗМОЖНОСТИ