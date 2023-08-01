Роскомнадзор купит более 20 iPhone и iPad для проверки их защищенности от слежки

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) закупит более 20 устройств Apple для проверки их защищенности от слежки и для тестов на случай отключения гаджетов самой американской компанией.
Документы о закупке десятков мобильных устройств зарубежных вендоров обнаружили «Ведомости» на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, за 2,3 млн рублей ГРЧЦ купит 54 гаджета, их поставит ООО «Айти-ресурс».
ФГУП хочет приобрести 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре штуки каждой модели, у них есть пометка «эквивалент недопустим»), еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad.
Также предприятие рассчитывает получить 21 смартфон других производителей, среди которых Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Еще ГРЧЦ закупит шесть планшетов Huawei. Отмечается, что для устройств на Android допускается покупка эквивалентной модели.
Представитель ГРЧЦ в ответ на запрос издания пояснил, что закупка оборудования нужна для «исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет»
На вопрос об изучении возможного одностороннего отключения каких-либо функций вендором представитель ФГУП ответил, что будут проводиться «комплексные исследования».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
- 2 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
- 3 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
- 4 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
- 5 В России в 2023 году вдвое выросла доля ноутбуков, продаваемых без ОС
ВОЗМОЖНОСТИ
01 августа 2023
04 августа 2023
07 августа 2023