Роскомнадзор купит более 20 iPhone и iPad для проверки их защищенности от слежки

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) закупит более 20 устройств Apple для проверки их защищенности от слежки и для тестов на случай отключения гаджетов самой американской компанией.

Документы о закупке десятков мобильных устройств зарубежных вендоров обнаружили «Ведомости» на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, за 2,3 млн рублей ГРЧЦ купит 54 гаджета, их поставит ООО «Айти-ресурс».

ФГУП хочет приобрести 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре штуки каждой модели, у них есть пометка «эквивалент недопустим»), еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad.

Также предприятие рассчитывает получить 21 смартфон других производителей, среди которых Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Еще ГРЧЦ закупит шесть планшетов Huawei. Отмечается, что для устройств на Android допускается покупка эквивалентной модели.

Представитель ГРЧЦ в ответ на запрос издания пояснил, что закупка оборудования нужна для «исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет»

На вопрос об изучении возможного одностороннего отключения каких-либо функций вендором представитель ФГУП ответил, что будут проводиться «комплексные исследования».

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