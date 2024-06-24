РКН начал блокировать звонки не подключенных к «Антифроду» операторов

Роскомнадзор отправил российским операторам связи уведомление о запрете пропускать звонки с номеров, которые не загружены в систему «Антифрод». Это новые методические рекомендации, согласно которым компания обязуется разрывать звонок на свою сеть.
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Как пишет РБК со ссылкой на гендиректора «ТелеСтор» Никиту Капитанского, подведомственное РКН ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) направило операторам письма о запрете пропускать звонки с номеров, не подключенных к «Антифроду».
По словам Капитанского, у операторов есть 120 дней на выполнение требования, но многие компании уже задействовали новые рекомендации. Например, крупные операторы. Он отметил, что сегодня из 2 тыс. российских операторов к «Антифроду» еще не подключены около половины. Преимущественно это не крупные или ведомственные организации с единственной автоматической телефонной станцией.
Капитанский указал, что следовало бы продлить сроки подключения, чтобы снизить давление на компании, поскольку от блокировки страдают их абоненты.
В РКН подтвердили изданию введение новых рекомендаций, согласно которым компании не должны пропускать звонки от неподключенных к «Антифроду» операторов.
«Эти меры необходимы для того, чтобы защитить людей от мошенников и вымогателей. Звонки с подменных номеров — один из распространенных способов мошенничества», — сказали в РКН.
Представитель ведомства заявил, что сегодня к системе подключились уже свыше 95% участников рынка.
В МТС и «Мегафоне», а также в «Т2 РТК Холдинге» сообщили, что уже получили новые рекомендации. В «билайне» от комментариев отказались.
В «Газпром Телеком», в свою очередь, отметили, что уже столкнулись с проблемами блокировок звонков абонентов. Представитель «дочки» «Газпрома» пояснил, что компания пока только тестирует новое ПО для подключения к «Антифроду», а звонки клиентов уже блокируются.
Фото на обложке: aijiro /
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