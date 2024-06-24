РКН начал блокировать звонки не подключенных к «Антифроду» операторов

Роскомнадзор отправил российским операторам связи уведомление о запрете пропускать звонки с номеров, которые не загружены в систему «Антифрод». Это новые методические рекомендации, согласно которым компания обязуется разрывать звонок на свою сеть.

Как пишет РБК со ссылкой на гендиректора «ТелеСтор» Никиту Капитанского, подведомственное РКН ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) направило операторам письма о запрете пропускать звонки с номеров, не подключенных к «Антифроду».

По словам Капитанского, у операторов есть 120 дней на выполнение требования, но многие компании уже задействовали новые рекомендации. Например, крупные операторы. Он отметил, что сегодня из 2 тыс. российских операторов к «Антифроду» еще не подключены около половины. Преимущественно это не крупные или ведомственные организации с единственной автоматической телефонной станцией.

Капитанский указал, что следовало бы продлить сроки подключения, чтобы снизить давление на компании, поскольку от блокировки страдают их абоненты.

В РКН подтвердили изданию введение новых рекомендаций, согласно которым компании не должны пропускать звонки от неподключенных к «Антифроду» операторов.

«Эти меры необходимы для того, чтобы защитить людей от мошенников и вымогателей. Звонки с подменных номеров — один из распространенных способов мошенничества», — сказали в РКН.

Представитель ведомства заявил, что сегодня к системе подключились уже свыше 95% участников рынка.

В МТС и «Мегафоне», а также в «Т2 РТК Холдинге» сообщили, что уже получили новые рекомендации. В «билайне» от комментариев отказались.

В «Газпром Телеком», в свою очередь, отметили, что уже столкнулись с проблемами блокировок звонков абонентов. Представитель «дочки» «Газпрома» пояснил, что компания пока только тестирует новое ПО для подключения к «Антифроду», а звонки клиентов уже блокируются.

Фото на обложке: aijiro / Shutterstock