Роскомнадзор заблокировал маркетплейс по продаже товаров ручной работы Etsy

Cайт недоступен с 1 декабря 2021 года. Пользователи «ВКонтакте» в комментариях в паблике Роскомнадзора выразили недовольство блокировкой всего сайта, а не страниц с запрещенными товарами.

В ответ Роскомнадзор объяснил, что ошибки здесь нет. Ведомсто сообщило, что Etsy, как и большинство современных сайтов, работает через протокол HTTPS и шифрует свой трафик. Технология проверки сетевых пакетов — DPI, для точечной блокировки для них не работает. Остается блокировка по IP, под которую попадает весь сайт целиком, отметили в Роскомнадзоре.

«Мы понимаем важность данного ресурса и искренне сочувствуем всем, кого затронуло данное решение. Однако, основанием для снятия блокировки может быть только удаление информации, признанной запрещённой», — заявил Роскомнадзор.

Октябрьский районный суд Тамбова в 2019 году признал запрещенной информацию, которая размещалась на странице Etsy по запросу gucci replica. С соответствующим иском обратился межрайонный прокурор. В обосновании требований он указал, что на этой странице были данные с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в РФ. При этом было установлено, что информация о соглашениях с правообладателями отсутствует, а продукция была по сути контрафактной.

Etsy была основана в 2005 году. По данным самой компании, на площадке зарегистрированы 31,7 млн покупателей и 1,9 млн продавцов. Выручка компании в 2020 году составила $1,7 млрд, чистая прибыль — $350 млн.



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