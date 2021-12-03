Роскомнадзор заблокировал маркетплейс по продаже товаров ручной работы Etsy

Роскомнадзор заблокировал сайт крупнейшего международного маркетплейса для продажи товаров ручной работы Etsy. Основанием стало решение тамбовского суда, который признал запрещенной информацию, размещенную на странице Etsy по запросу gucci replica.
Cайт недоступен с 1 декабря 2021 года. Пользователи «ВКонтакте» в комментариях в паблике Роскомнадзора выразили недовольство блокировкой всего сайта, а не страниц с запрещенными товарами.
В ответ Роскомнадзор объяснил, что ошибки здесь нет. Ведомсто сообщило, что Etsy, как и большинство современных сайтов, работает через протокол HTTPS и шифрует свой трафик. Технология проверки сетевых пакетов — DPI, для точечной блокировки для них не работает. Остается блокировка по IP, под которую попадает весь сайт целиком, отметили в Роскомнадзоре.
«Мы понимаем важность данного ресурса и искренне сочувствуем всем, кого затронуло данное решение. Однако, основанием для снятия блокировки может быть только удаление информации, признанной запрещённой», — заявил Роскомнадзор.
Октябрьский районный суд Тамбова в 2019 году признал запрещенной информацию, которая размещалась на странице Etsy по запросу gucci replica. С соответствующим иском обратился межрайонный прокурор. В обосновании требований он указал, что на этой странице были данные с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в РФ. При этом было установлено, что информация о соглашениях с правообладателями отсутствует, а продукция была по сути контрафактной.
Etsy была основана в 2005 году. По данным самой компании, на площадке зарегистрированы 31,7 млн покупателей и 1,9 млн продавцов. Выручка компании в 2020 году составила $1,7 млрд, чистая прибыль — $350 млн.
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Фото на обложке: NYC Russ /
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