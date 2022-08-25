Роскомнадзор заблокировал новостной проект Льва Гершензона на четвертый день после запуска

Новостной проект бывшего главы «Яндекс Новостей» Льва Гершензона не смог нормально проработать более четырех дней. The True Story запустили 22 августа, сегодня его по требованию прокуратуры заблокировал Роскомнадзор.
Проект True Story не функционирует нормально на территории России, следует из данных сервиса Роскомнадзора по проверке доступа к сайтам.
Лев Гершензон запустил The True Story 22 августа. 25 августа сервис заблокировали по требованию прокуратуры.
Агрегатор новостей The True Story работает по принципу «Яндекс Новостей». Сервис автоматически анализирует информационную ленту, собирает из новостей сюжеты и ранжирует их по актуальности и важности. В подборки сервиса попадают также посты в соцсетях.
Лев Гершензон был главой «Яндекс Новостей» с 2005 по 2012 год. После начала спецоперации на Украине выступал критикой в адрес «Яндекса».
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