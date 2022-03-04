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Роскомнадзор объявил о полной блокировке Facebook в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор объявил о полной блокировке Facebook в России. Меры приняты в ответ на «ограничение доступа» к российским СМИ.

Роскомнадзор объявил о полной блокировке Facebook в России

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Домен facebook.com исключен из поисковой выдачи «Яндекса» «в силу требований законодательства».

В последние дни Facebook временно заблокировал аккаунты российских СМИ, в том числе государственных, которые освещали военную операцию на Украине. Ограничения коснулись аккаунтов телеканала «Звезда», агентства «РИА Новости», «Ленты.ру», «Газеты.ру», RT, Sputnik.

В Роскомнадзоре посчитали, что Facebook нарушил федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», в связи с чем и приступил к полной блокировке доступа к Facebook в России.

Роскомнадзор начал замедлять работу Facebook 25 февраля в ответ на блокировку аккаунтов российских СМИ и пригрозил полным запретом доступа к соцсети в России, если страницы не разблокируют.

Фото на обложке: askarim / Shutterstock

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