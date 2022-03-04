Роскомнадзор объявил о полной блокировке Facebook в России. Меры приняты в ответ на «ограничение доступа» к российским СМИ.
«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Роскомнадзора.
Домен facebook.com исключен из поисковой выдачи «Яндекса» «в силу требований законодательства».
В последние дни Facebook временно заблокировал аккаунты российских СМИ, в том числе государственных, которые освещали военную операцию на Украине. Ограничения коснулись аккаунтов телеканала «Звезда», агентства «РИА Новости», «Ленты.ру», «Газеты.ру», RT, Sputnik.
В Роскомнадзоре посчитали, что Facebook нарушил федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», в связи с чем и приступил к полной блокировке доступа к Facebook в России.
Роскомнадзор начал замедлять работу Facebook 25 февраля в ответ на блокировку аккаунтов российских СМИ и пригрозил полным запретом доступа к соцсети в России, если страницы не разблокируют.
Фото на обложке: askarim /
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