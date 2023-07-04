Роскомнадзор во втором квартале ограничил доступ к 130,5 тыс. страниц с запрещенной информацией

Роскомнадзор отчитался об удалении или блокировке более 130 тыс. интернет-страниц с запрещенной информацией во втором квартале. Большинство этих страниц связаны с азартными играми и фейками о спецоперации на Украине.

Роскомнадзор ограничил доступ к 130,5 тыс. интернет-страниц с запрещенной информацией во втором квартале 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во втором квартале было удалено или заблокировано на 5% страниц больше, чем в первом квартале. По категориям только порнонаркотический контент и ресурсы, связанные с нелегальной продажей лекарств, показали снижение по количеству блокировок (на 10% меньше).

Количество блокировок по остальным категориям выросло. Ресурсов, связанных с азартными играми, было заблокировано на 8% больше (27 тыс. материалов), фейками о спецоперации на Украине – на 15% (26,2 тыс.), вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий – на 29% (8,4 тыс. материалов).

Наибольший рост по количеству блокировок показали ресурсы, связанные с нелегальной продажей алкоголя – Роскомнадзор ограничил доступ к 2 тыс. материалов, что на 33% больше, чем в первом квартале.

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