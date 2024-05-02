Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Роскомнадзор рекомендовал сократить сбор информации для зарубежных ботов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Роскомнадзор рекомендовал хостинг-провайдерам ограничить сбор информации с российских сайтов иностранными ботами, в том числе от компаний Google, OpenAI и Apple. Надзорная служба направила им соответствующие письма в конце апреля, узнал «Ъ».

Роскомнадзор рекомендовал сократить сбор информации для зарубежных ботов

Это может коснуться поисковых сервисов Google (Googlebot) или GPTBot компании OpenAI, Apple Bot компании Apple и др. Теперь провайдеры должны провести анализ рисков на своих сетях и при обнаружении применить правила блокировки.

По мнению экспертов, рекомендации могут стать обязательными со временем. В итоге это может привести к росту конкуренции за трафик. Собеседник издания в крупной IT-компании говорит, что список приведенных в письме идентификаторов «очень большой». Он считает, что их блокировка может сказаться на «стабильности работы IT-систем».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как избежать претензий от Роскомнадзора к сайту компании
  2. 2 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  3. 3 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
  4. 4 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
  5. 5 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников

ВОЗМОЖНОСТИ

02 мая 2024

Стартап-тур 2024 (Липецк)

05 мая 2024

Конкурс для самозанятых Москвы «Ты можешь!»

09 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Челябинск

10 мая 2024

eXit 2024

13 мая 2024

Старт-ИИ-2

Все ВОЗМОЖНОСТИ