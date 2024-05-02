Роскомнадзор рекомендовал сократить сбор информации для зарубежных ботов

Роскомнадзор рекомендовал хостинг-провайдерам ограничить сбор информации с российских сайтов иностранными ботами, в том числе от компаний Google, OpenAI и Apple. Надзорная служба направила им соответствующие письма в конце апреля, узнал «Ъ».
Это может коснуться поисковых сервисов Google (Googlebot) или GPTBot компании OpenAI, Apple Bot компании Apple и др. Теперь провайдеры должны провести анализ рисков на своих сетях и при обнаружении применить правила блокировки.
По мнению экспертов, рекомендации могут стать обязательными со временем. В итоге это может привести к росту конкуренции за трафик. Собеседник издания в крупной IT-компании говорит, что список приведенных в письме идентификаторов «очень большой». Он считает, что их блокировка может сказаться на «стабильности работы IT-систем».
Фото на обложке: Unsplash
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