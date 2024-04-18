Российские автомобили в 2024 году: обзор RB.RU

В этом материале мы перечислим лучшие из новых отечественных автомобилей, которые можно сейчас купить в салонах. А ещё расскажем об их особенностях, стоимости и других характеристиках.

Если несколько лет назад покупку российского автомобиля рассматривали в качестве «плана Б» — как первое авто, на дачу или просто из-за небольшого бюджета, — то за последние годы ситуация резко изменилась. С одной стороны, сократился сам рынок, и из возможных вариантов официально остались лишь Россия и Китай. С другой – продолжила развиваться и сама автомобильная промышленность.

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Самый громкий в смысле маркетинга автомобиль отечественного производства условно имеет историю почти в сто лет. На деле – это новинка под хорошо знакомым брендом, которую стали выпускать на экс-заводе Renault и Nissan с 2022 года. На данный момент под этим брендом производят три модели, включая один электрокар. Но наибольшей популярностью, ожидаемо, пользуется городской кроссовер.

«Москвич 3»

Цены: от 1 590 000 рублей*.

*В соответствии с данными на официальном сайте «Москвич».

Мощность: 136 лошадиных сил

Средний расход топлива: 6,6 л / 100 км

Разгон до 100 км/ч: 11 сек.

«Москвич 3». Фото: источник

Узнаваемое ли имя, красивая и виральная реклама или ситуация на рынке, но за этот автомобиль россияне проголосовали рублём. По данным пресс-службы завода, за 2023 год было продано 15,3 тысячи машин. Действительно симпатичный, прекрасно чувствующий себя как в городе, так и на трассе, этот автомобиль с момента выхода остаётся едва ли не флагманом нового российского автопрома.

Однако стоит отметить, что отечественного в машине не много. По сути «Москвич» стал лицензионной копией китайской JAC JS4. Его буквально привозят из Китая в разобранном виде, чтобы после собрать на территории РФ. На старте это вызвало некоторую предвзятость к возрожденному бренду, но спустя пару лет водители привыкли к этой тенденции.

Evolute

У главного на данный момент бренда электромобилей в России история схожа с «Москвичом». Его также запустили в 2022 году, и авто этой марки также собираются на базе уже существующих китайских моделей. Основой для Evolute сейчас служат авто компании Dongfeng. И всё-таки на рынке воспринимают российские электромобили тепло. Во многом благодаря большому количеству субсидий. Липецкие авто попадают под программы господдержки для бюджетников практически полным модельным рядом. А он, в свою очередь, активно развивается. Evolute i-pro Цены: от 1 669 000 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте Evolute. Мощность: 150 лошадиных сил Запас хода: 433 км Разгон до 100 км/ч: 9,5 сек.

i-PRO – действительно бюджетный электрокар, даже в сравнении с моделями того же производителя. Это классический переднеприводный седан, основная задача которого – ежедневное городское передвижение. Учитывая, что на трассах страны до сих пор катастрофически мало электрозаправок, машина попадает в свою нишу на все сто. Сочетание динамичного внешнего вида и доступной стоимости стало причиной того, что Evolute вполне реально встретить даже в такси. В 2023 году модель признали «Автомобилем года» среди машин в категории «Малый средний класс» и «Гибриды и электрокары». В остальном это классический седан с передним приводом, запасом хода в 433 километра и мощностью в 150 лошадиных сил. До сотни он разгоняется за девять с половиной секунд и метит в нишу «доехать до офиса и в парк на выходных», пытаясь вытеснить из неё оставшихся без официальной поддержки в России Polo и Logan. Evolute i-jet Цены: от 5 454 000 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте Evolute. Мощность: 585 лошадиных сил Запас хода: 483 км Разгон до 100 км/ч: 4 сек.

Модель, которая вывела Evolute из среды «народных» и доступных авто в премиум-класс. Таким образом компания создаёт на территории РФ альтернативу китайским Voyah и Skywell. На март 2024 года это наиболее дорогой автомобиль Липецкого завода. Интересно, что при спортивном дизайне и вполне компактных габаритах, у i-jet обнаруживаются внезапные функции. Например, в разы более мощный двигатель по сравнению с i-PRO и интеллектуальный полный привод. Evolute i-space Цены: от 3 299 000 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте Evolute. Мощность: 287 лошадиных сил Запас хода: 1 150 км Средний расход топлива: 5,5 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 7,4 сек. Evolute i-space. Фото: источник А вот i-space можно назвать самой необычной моделью из линейки Evolute. И причина проста – это первый гибридный автомобиль компании. Это значит, что он работает как от батареи, так и от классического двигателя внутреннего сгорания. Именно i-space продвигается на сайте бренда активнее всего и ориентируется уже не на пользователей электрокаров, а на автолюбителей в целом. Кстати, только на него по состоянию на март 2024 года не распространяются программы государственной поддержки и льгот. Пользователи отмечают его как один из самых просторных и красивых с точки зрения интерьера кроссоверов на рынке. Lada Знаменитый «АвтоВАЗ» и его продукция не нуждаются в представлении. Ещё в 1970-ом году производство в Тольятти открылись целью потокового выпуска автомобилей, доступных всем слоям населения. И до сих пор Lada успешно справляется со своей задачей. Сегодня завод выпускает четыре основных авто-семейства, а ещё коммерческие и спортивные машины. Помимо того, что стоимость у Lada находится на нижней границе рынка, их техника – постоянный участник государственных программ и льгот. Lada Granta Цены: от 699 900 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте Lada. Мощность: от 82 лошадиных сил Средний расход топлива: 6,8 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 10,5 сек. Lada Granta. Фото: источник Визитная карточка производителя и самая продаваемая в России машина. Этот небольшой и лёгкий седан с начальной стоимостью в без малого 700 тыс. рублей считается самым доступным вариантов из новых авто в стране. Правда, нужно отметить, что за эту цену покупатель получает абсолютно пустую комплектацию: без мультимедиа, подушек безопасности, подогрева зеркал, кондиционера и даже без усилителя руля. Более-менее укомплектованные варианты Granta все-таки стремятся в цене к миллиону. Кроме того, довесок к цене добавляет и форма кузова. Седан будет самым доступным, в то время как лифтбек и кросс стоят куда дороже. Lada Vesta Цены: от 1 290 900 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте Lada. Мощность: от 106 лошадиных сил Средний расход топлива: 7,3 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 10,2 сек. Lada Vesta. Фото: источник Если Granta ассоциируется в первую очередь с бюджетным сегментом и выбором между Lada и б/у-авто других производителей, то Vesta уже во всю конкурирует с теми же китайцами. Впрочем, эта модель и находится совсем в другой ценовой категории. Выпускаемая в четырёх кузовных вариациях, она остается просторным и вполне современным автомобилем. Из минусов – отсутствие автоматической коробки передач, которую, между тем, обещали поставить в 2024 году. Появившаяся на российском рынке еще в 2015 году, в 2023-ем Vesta получила рестайлинг интерьера и экстерьера, а вместе с ним и приставку NG. Теперь у переднего пассажира есть ниша для смартфона, а бампер и решетка радиатора авто немного изменили внешний вид. Niva Legend Цены: от 829 900 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте Lada. Мощность: от 65 лошадиных сил Средний расход топлива: 8,7 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 17 сек. Niva Legend. Фото: источник Хоть самый народный внедорожник страны и выпускается под другим именем, это всё тот же производитель из Тольятти, что делает машины марки Lada. Про Niva и её статус в стране и правда лучше всего говорит приставка Legend. Заслужила свой статус Niva благодаря феноменальной проходимости и простоте в обслуживании. Интересно, что даже с учетом более новой версии, о которой мы напишем ниже, у легендарного автомобиля до сих пор есть восемь комплектаций. И если в самой простой версии его еще можно назвать спартанским, то за миллион рублей можно получить уже и кондиционер, и подогрев сидений, и легкосплавные диски. Niva Travel Цены: от 1 198 900 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте Lada. Мощность: от 80 лошадиных сил Средний расход топлива: 10,2 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 19 сек. Niva Travel. Фото: источник Пусть приставка Travel в названии авто не вводит вас в заблуждение. Эта Niva – скорее не преемница легенды, а её дальняя родственница. Пусть внедорожник остался внедорожником, но суть простого авто, которое не жалко бросать в самые непроходимые чащи, из него ушла. И визуально, и по наполнению, Niva Travel – скорее вариант для тех, кто не хочет иметь две машины: для города и для природы. Да, на природе эта машина чувствует себя не менее уверенно, чем предшественница. Но авто в наиболее полных комплектациях с камерой заднего вида и противотуманными фарами становится жалко использовать для походов. УАЗ Ульяновский автомобильный завод всегда ассоциируется у большинства людей с суровым транспортом для бездорожья. И не просто так. Сегодня, помимо внедорожников, УАЗ продает только грузовой транспорт. Их машины на конвейере уже больше полувека, однако, как пишет сам производитель у себя на сайте, «классический автомобиль» не означает, что придется мириться с неудобствами.». Так, УАЗ остаётся уникальным производителем, который вкладывается не в форму кузова и элегантность своей продукции, а в утилитарные качества: проходимость, тепло в салоне и простоту. Во многом поэтому суровые автомобили плотно занимают нишу разъездного транспорта у силовых структур, МЧС и почтовых служб. «Буханка» УАЗ-452 Цены: от 1 490 000 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте УАЗ. Мощность: 112 лошадиных сил Средний расход топлива: 15,15 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 35 сек. «Буханка» УАЗ-452. Фото: источник Да, «Буханка» или «Батон» действительно стоит полтора миллиона рублей. В этом году автомобилю исполнилось 65 лет, что и решили отметить производители, выпустив специальную серию в ярких зеленом и желтом цветах. Самая старая из выпускаемых ныне российских машин, раскрывается с каждым годом с новой стороны. Помимо того, что её возвели в ранг вездеходов за невероятную проходимость, она еще и стала популярной у молодежи из-за внешнего сходства с теми самыми T-1 от Volkswagen. Вот только в отличие от них отечественный вариант хиппи-мобиля выпускают и обслуживают по сей день. УАЗ «Хантер» Цены: от 1 140 000 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте УАЗ. Мощность: 112,2 лошадиных сил Средний расход топлива: от 13.2 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 15 сек. УАЗ «Хантер». Фото: источник Основной конкурент Niva, который ещё и выигрывает у маленькой трёхдверки и в габаритах, и в проходимости. Вырос он из УАЗ-469 и УАЗ-3151, производимые ещё с 70-х годов прошлого века, как автомобили военного предназначения, он не утратил своей сути. Кажется, лучше всего суть автомобиля отражает тот факт, что даже в базовую комплектацию встроено устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». На «Хантере» можно без труда пересечь практически любую местность, и это его основное преимущество. Увидеть этот УАЗ в городе – большая редкость. Зато для лесничих, поисковиков и путешественников по России он едва ли не незаменим. УАЗ «Патриот» Цены: от 1 480 000 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте УАЗ. Мощность: 149,6 лошадиных сил Средний расход топлива: от 11.5 до 14 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 19 сек.

: 19 сек. УАЗ «Патриот». Фото: источник Если «Хантер» – спартанский и суровый автомобиль, то его младшая модель «Патриот» куда более казуальна. Удобный салон, сенсорный дисплей, элегантный внешний вид. Из машины военного исследователя УАЗ превратился в транспорт для семейных путешествий. Еще на старте его сравнивали со знаменитым японским внедорожником Mitsubishi Pajero. Отчасти потому, что не смотря на ценовой разрыв, покупали их примерно одинаковые люди. Да и выглядели они похоже до степени смешения. Сейчас же «Патриот» борется за клиента уже с китайскими авто, но до сих пор не теряет популярности. ГАЗ С грузовыми перевозками в России связан в первую очередь Горьковский автомобильный завод. Это и автобусы, и спецтехника, и те самые «Газели», обретшие популярность как автодля маршрутных такси. Интересно, что помимо откровенно коммерческого транспорта, ГАЗ производит и вэны под маркой «Соболь». Внешне похожие на «Газель», они отличаются меньшей грузоподъемностью. А ещё они короче и маневреннее. ГАЗ «Соболь» Цены: от 1 950 000 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте ГАЗ. Мощность: от 107 лошадиных сил Средний расход топлива: 5,8 и 7,8 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 35 сек. ГАЗ «Соболь». Фото: источник Компактная модификация «Газели» производится сразу в двух основных вариациях: NN и 4WD. Оба варианта представлены в кузовах с открытым бортом, в виде фургона, а также «комби» и «автобус». Последние два как раз и ориентированы именно на розничную торговлю и использование обычными автолюбителями. NN выглядит и чувствуется как вполне современный городской микроавтобус для большой семьи или компании. У него есть кнопка запуска двигателя, климат-контроль, трансформируемые сидения и разъемы для зарядки телефонов. А вот 4WD уже конкурирует скорее с «Буханкой» УАЗа. Он менее притязательный визуально, зато отличается серьезной проходимостью и основана рамной конструкции для передвижения по грунтовым дорогам, а еще имеет 47 деталей с двусторонней оцинковкой, которая защищает авто от коррозии. Aurus Изначально созданная для выполнения государственных заказов компания плотно ассоциируется именно с авто для первых лиц государства. Да, сейчас Aurus можно приобрести у официальных дилеров бренда, но всё равно по индивидуальному заказу. Некоторое время назад в Минпромторге заявили о намерении расширить линейку производителя и сделать их доступнее, но пока автомобили Aurus остаются с большим отрывом самыми дорогими среди российских. Aurus Senat Цены: от 46 000 000 рублей*. *В соответствии с данными на сайте официального дилера. Мощность: 598 лошадиных сил Средний расход топлива: 10,6 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 6 сек. Aurus Senat. Фото: источник Двигатель как у Porsche, Wi-Fi в салоне, отделка из материалов премиум-класса, светодиодное освещение, помощь управления и парковки и девять подушек безопасности. Это только базовые характеристики модели. Говоря прямо, это та машина, которую должен вести водитель. Производство этих авто находится в Татарстане и делают их чуть ли не вручную – в год цех выпускает не более 5000 машин. Интересно, что Senat – гибрид. То есть до капотом у него только классический бензиновый двигатель, но и батарейный блок. Это даёт премиумному автомобилю значительный буст к мощности. Тенденции российского автопрома Что будет дальше с российским автопромом – уже даже не вопрос. Очевидно, что промышленность и дальше продолжит движение по пути импортозамещения. Интересно, что единственный конкурент отечественного машиностроения – Китай, на деле им почти не является. Новые автомобили, выпускаемые на территории РФ уже сейчас, так или иначе имеют донорскую базу китайцев. Не планируют это менять и в будущем. Отечественные автомобилестроители готовятся к выходу XCITE X-Cross 7, «Москвич 5», «УАЗ Матр» и новой «Волги». Всё это – перелицованные восточные Chery Tiggo 7Pro Max, JAC, FAW и Hongqi соответственно. При этом, половина из них не просто выкуплены у Китая, а создаются в прямом содружестве. Не обходят Россию и тренды на электромобили. У Evolute появится как минимум пять конкурентов, главным из которых сейчас называют электромобиль Atom – детище корпорации «РосАтом». К 2025 году компания обещает выпустить сотни тысяч авто в четырехи вариациях. Известно, что производитель собирается поставлять отдельную версию авто для такси и доставок. В марте 2024 года электромобили начали испытывать на реальных дорогах. Кроме того, в скором будущем обещают развитие условно новых брендов, на самом деле выпускающих аналоги уже полюбившихся россиянам, но ушедших из-за санкций автомобилей. Так, было объявлено, что ранее собирающий машины марок KIA и Hyundai завод, запускает свой бренд Solaris. Визуально это те самые корейские авто. А вот что у них будет внутри и какой процент комплектующих будет иметь китайские корни, увидим с их выходом в серийное производство. Фото на обложке: Shutterstock // Kosmogenez