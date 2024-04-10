Новые китайские автомобили, которые можно купить в 2024 году

Теперь, когда к покупке «китайца» относятся скорее как к необходимости, чем как к риску или фарсу, остаётся лишь разобраться в великом множестве брендов. А это зачастую непросто: компании поглощают друг друга, банкротятся, открываются с новым именем.

С каждым месяцем мы всё больше привыкаем к китайским автомобилям на дорогах России. За достаточно короткий срок они прошли путь от пугающего и неизвестного до настолько обыденного, что в принципе стали ассоциироваться с понятием иномарки.

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Geely

Один из лидеров российского рынка по продажам за 2023 год, компания Geely ежегодно только набирает обороты. Их популярность легко можно объяснить. Во-первых, концерн производит действительно неплохие авто. Во-вторых, на продажи явно влияет тот факт, что китайцы выкупили известную марку автомобилей Volvo, а значит, ассоциируются у россиян с европейскими технологиями, ставшими синонимом качества. За последний год Geely представили сразу две новинки, и обе — кроссоверы.

Geely Coolray

Цены: от 2 309 990 рублей*.

*В соответствии с данными на официальном сайте Geely.

Geely Coolray. Фото: источник

Кроссовер-преемник марки Binyue, выпускавшейся до 2020 года, получил большое обновление. И это не просто декоративные нововведения. Теперь автомобиль может самостоятельно припарковаться, зафиксировать режим езды на специальной панели, да и в целом получил больше электроники. Все это призвано сделать Coolray машиной для любого пользователя.

Мощность: 147 лошадиных сил

Средний расход топлива: 6,1 л / 100 км

Разгон до 100 км/ч: 8,1 сек.

Geely Okavango L

Цены: от 2 999 990 рублей*.

*В соответствии с данными на официальном сайте Geely.

Geely Okavango L. Фото: источник

Кроссовер кроссоверу рознь. И пусть в России это самая популярная конфигурация корпуса, отличаться они могут разительно, даже внутри одного бренда. Okavango — тому яркий пример. Его Geely выпускает уже под семейную аудиторию, а среди преимуществ выделяют огромный багажник на 2 360 литров и семиместный салон.

Мощность: 200 лошадиных сил

Средний расход топлива: 7,7 л / 100 км

Разгон до 100 км/ч: 9,6 сек.

Chery Еще один восточный концерн, к автомобилям которого на российских дорогах уже все привыкли. Именно их модель Tiggo 7, по данным «Автостат Инфо», стала самой продаваемой в стране среди всех китайских авто. Компания тоже сделала ставку на кроссоверы и не прогадала: в меру крупные, с большим дорожным просветом, но при этом достаточно маневренные — в отзывах на сайтах вторичной продажи водители называют машины от Chery автомобилями на каждый день. Chery Tiggo 4 pro 18 years edition Цены: от 1 690 000 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте Chery.

Chery Tiggo 4 pro 18 years edition. Фото: источник

Перевыпуск привычной, практически классической модели был приурочен к 18-летию присутствия компании на российском рынке. Изменили у обновленной «четвёрки» в первую очередь интерьер, дотянув его до современного динамичного дизайна. Добавили и большую панель мультимедиа, сделав автомобиль неотличимым от новинок. Интересно, что встав на один ряд с последними анонсами рынка, новый Tiggo 4 pro существенно демократичнее в цене. Мощность: 147 лошадиных сил Средний расход топлива: 7,4 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 9,7 сек. Chery Tiggo 8 pro max Цены: от 3 380 000 рублей*. *В соответствии с данными на официальном сайте Chery.

Chery Tiggo 8 pro max. Фото: источник

А вот это уже чистокровный флагман, призванный представлять Chery на мировой арене. Производитель позиционирует его как авто бизнес-класса со всеми подобающими элементами: панорамной крышей, широким салоном, интеллектуальной системой управления и камерами с обзором на 540°. Добавили и умную систему, позволяющую запускать автомобиль из любой точки мира и искать его на парковках. Мощность: 197 лошадиных сил Средний расход топлива: 8,3 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 8,4 сек. Haval Это бренд с китайскими корнями, породнившийся с рынком РФ буквально — многие автомобили Haval собираются в Тульской области. Поэтому Haval — едва ли не единственный производитель иномарок, на продукцию которого широко распространяются льготные государственные программы. Все это вывело «хавейл» в статус «народных авто». Haval Jolion Цены: от 1 999 000*. *В соответствии с данными на официальном сайте Haval. Haval Jolion. Фото: источник Jolion выпускается с 2021 года, но теперь компания полностью его обновила, сделав упор на внешний вид. Конкуренция в сфере «автомобилей для народа» с новым хитом рынка от Livan дала о себе знать. Новый Haval обзавелся ярким салоном как у «соседей», динамичной подсветкой и большой мульти-панелью. Кроме того, новая версия обзавелась литыми дисками и стала на три сантиметра выше предшественника. Мощность: 143 лошадиных сил Средний расход топлива: 8,1 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 9,8 сек. Jetour Изначально созданная как отдельный бренд под «крылом» Chery, компания должна была представить рынку доступные авто для путешественников. Позднее они, как и коллеги, ушли в сторону кроссоверов. Тем интереснее, что самая свежая их новинка — настоящий внедорожник. Jetour Traveler T2 Цены: от 3 759 000*. *В соответствии с данными на официальном сайте Jetour. Jetour Traveler T2. Фото: источник Traveler T2 представляют как авто для бездорожья, сделав на этом акцент в рекламной кампании. Соответствующее оснащение тоже имеется: полный привод, жесткий корпус, независимая подвеска на каждом колесе и огромный клиренс. Кроме того, визуально это очень большой, и даже агрессивный, автомобиль, похожий на Mercedes-Benz G-класcа. Мощность: 245 лошадиных сил Средний расход топлива: 7,9 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 9,3 сек. Oting Пожалуй, одна из самых интересных автомобильных марок из подборки. Дело в том, что Oting называют методом обхода санкций бренда Nissan. Официально японцы ушли из России, но у них остался завод в китайском Чжэнчжоу. Oting и не скрывают японских корней. Даже их название — отсылка к одному из первых авто Nissan. Oting Paladin Цены: от 3 799 000*. *В соответствии с данными на официальном сайте Oting. Oting Paladin. Фото: источник Условно новый бренд начал свой путь на рынок России с перевыпуска Nissan Terra. Согласно информации на официальном сайте, в машине даже двигатель установлен японский. Кстати, отличается он от «стереотипных китайцев» внешним видом. Никаких узких фар и огромных решеток радиатора. Будет ли он настолько же качественным, как японский кроссовер — покажет время и опыт водителей. Мощность: 160 лошадиных сил Средний расход топлива: 9 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 10,7, сек. Livan В своё время марка Lifan покорила российский рынок доступными, хоть и простыми в оснащении иномарками. Они часто подвергались критике обзорщиков, блогеров и экспертов, но получали добротные отзывы от водителей. В 2020 компания обанкротилась. Но на этом её история не закончилась — вместе с Geely они создали новый бренд, изменив лишь одну букву в названии. Livan X3 Pro Цены: от 1 679 900*. *В соответствии с данными на официальном сайте Livan. Livan X3 Pro. Фото: источник Попав в Россию, Livan X3 Pro тут же получил статус самой дешёвой иномарки в стране, став главным конкурентом как для других китайцев, так и для Lada Vesta. Интересно, что эта новинка снискала множество положительных отзывов у тех же обзорщиков, что негативно отзывались о её бренде-прародителе в досанкционные времена. X3 Pro и правда есть за что хвалить: яркий, динамичный, с идеальными для города габаритами. В своей ценовой категории он и правда выделяется. Видимо, поэтому в 2023 году X3 получил звание «Автомобиль года» на ежегодной национальной премии в номинации «Лучшее соотношение цена-качество». Мощность: 103 лошадиных сил Средний расход топлива: 6,9 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 11 сек. Kaiyi Kaiyi — ещё один суббренд Chery, на этот раз ориентированный на молодежную аудиторию. В России у него весьма интересная история: с 2022 года его автомобили стали собирать на заводе в Калининграде, а в январе 2024 он набрал популярность благодаря продажам через маркетплейс Ozon. Kaiyi X7 Kunlun Цены: от 2 997 900*. *В соответствии с данными на официальном сайте Kaiyi. Kaiyi X7 Kunlun. Фото: источник Выражаясь простыми словами, это не предназначенный для внедорожья кроссовер. На официальном сайте его характеризуют как динамичный и приземистый. Авто и правда изобилует острыми углами и резкими линиями, над которыми работала команда специалистов из Ferrari. Предлагается две комплектации с разницей стоимости почти в полмиллиона рублей. Мощность: 186 лошадиных сил Средний расход топлива: 10,1 л / 100 км Разгон до 100 км/ч: 7,6 сек. Фото на обложке: Shutterstock // Tricky_Shark

