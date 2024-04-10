Новые китайские автомобили, которые можно купить в 2024 году

С каждым месяцем мы всё больше привыкаем к китайским автомобилям на дорогах России. За достаточно короткий срок они прошли путь от пугающего и неизвестного до настолько обыденного, что в принципе стали ассоциироваться с понятием иномарки.
Теперь, когда к покупке «китайца» относятся скорее как к необходимости, чем как к риску или фарсу, остаётся лишь разобраться в великом множестве брендов. А это зачастую непросто: компании поглощают друг друга, банкротятся, открываются с новым именем.Мы уже делали общий обзор китайского автопрома в 2023 году. Но если разбираться в обилии марок времени нет и хочется простого человеческого «купить новое авто и поехать», то это материал для вас. Сегодня рассказываем о последних китайских новинках, которые можно купить в России в 2024 году.
Содержание:
Geely
Один из лидеров российского рынка по продажам за 2023 год, компания Geely ежегодно только набирает обороты. Их популярность легко можно объяснить. Во-первых, концерн производит действительно неплохие авто. Во-вторых, на продажи явно влияет тот факт, что китайцы выкупили известную марку автомобилей Volvo, а значит, ассоциируются у россиян с европейскими технологиями, ставшими синонимом качества. За последний год Geely представили сразу две новинки, и обе — кроссоверы.
Geely Coolray
Цены: от 2 309 990 рублей*.
*В соответствии с данными на официальном сайте Geely.
Geely Coolray. Фото: источник
Кроссовер-преемник марки Binyue, выпускавшейся до 2020 года, получил большое обновление. И это не просто декоративные нововведения. Теперь автомобиль может самостоятельно припарковаться, зафиксировать режим езды на специальной панели, да и в целом получил больше электроники. Все это призвано сделать Coolray машиной для любого пользователя.
Мощность: 147 лошадиных сил
Средний расход топлива: 6,1 л / 100 км
Разгон до 100 км/ч: 8,1 сек.
Geely Okavango L
Цены: от 2 999 990 рублей*.
*В соответствии с данными на официальном сайте Geely.
Geely Okavango L. Фото: источник
Кроссовер кроссоверу рознь. И пусть в России это самая популярная конфигурация корпуса, отличаться они могут разительно, даже внутри одного бренда. Okavango — тому яркий пример. Его Geely выпускает уже под семейную аудиторию, а среди преимуществ выделяют огромный багажник на 2 360 литров и семиместный салон.
Мощность: 200 лошадиных сил
Средний расход топлива: 7,7 л / 100 км
Разгон до 100 км/ч: 9,6 сек.
Chery
Еще один восточный концерн, к автомобилям которого на российских дорогах уже все привыкли. Именно их модель Tiggo 7, по данным «Автостат Инфо», стала самой продаваемой в стране среди всех китайских авто.
Компания тоже сделала ставку на кроссоверы и не прогадала: в меру крупные, с большим дорожным просветом, но при этом достаточно маневренные — в отзывах на сайтах вторичной продажи водители называют машины от Chery автомобилями на каждый день.
Chery Tiggo 4 pro 18 years edition
Цены: от 1 690 000 рублей*.
*В соответствии с данными на официальном сайте Chery.
Перевыпуск привычной, практически классической модели был приурочен к 18-летию присутствия компании на российском рынке. Изменили у обновленной «четвёрки» в первую очередь интерьер, дотянув его до современного динамичного дизайна.
Добавили и большую панель мультимедиа, сделав автомобиль неотличимым от новинок. Интересно, что встав на один ряд с последними анонсами рынка, новый Tiggo 4 pro существенно демократичнее в цене.
Мощность: 147 лошадиных сил
Средний расход топлива: 7,4 л / 100 км
Разгон до 100 км/ч: 9,7 сек.
Chery Tiggo 8 pro max
Цены: от 3 380 000 рублей*.
*В соответствии с данными на официальном сайте Chery.
А вот это уже чистокровный флагман, призванный представлять Chery на мировой арене. Производитель позиционирует его как авто бизнес-класса со всеми подобающими элементами: панорамной крышей, широким салоном, интеллектуальной системой управления и камерами с обзором на 540°. Добавили и умную систему, позволяющую запускать автомобиль из любой точки мира и искать его на парковках.
Мощность: 197 лошадиных сил
Средний расход топлива: 8,3 л / 100 км
Разгон до 100 км/ч: 8,4 сек.
Haval
Это бренд с китайскими корнями, породнившийся с рынком РФ буквально — многие автомобили Haval собираются в Тульской области. Поэтому Haval — едва ли не единственный производитель иномарок, на продукцию которого широко распространяются льготные государственные программы. Все это вывело «хавейл» в статус «народных авто».
Haval Jolion
Цены: от 1 999 000*.
*В соответствии с данными на официальном сайте Haval.
Jolion выпускается с 2021 года, но теперь компания полностью его обновила, сделав упор на внешний вид. Конкуренция в сфере «автомобилей для народа» с новым хитом рынка от Livan дала о себе знать.
Новый Haval обзавелся ярким салоном как у «соседей», динамичной подсветкой и большой мульти-панелью. Кроме того, новая версия обзавелась литыми дисками и стала на три сантиметра выше предшественника.
Мощность: 143 лошадиных сил
Средний расход топлива: 8,1 л / 100 км
Разгон до 100 км/ч: 9,8 сек.
Jetour
Изначально созданная как отдельный бренд под «крылом» Chery, компания должна была представить рынку доступные авто для путешественников. Позднее они, как и коллеги, ушли в сторону кроссоверов. Тем интереснее, что самая свежая их новинка — настоящий внедорожник.
Jetour Traveler T2
Цены: от 3 759 000*.
*В соответствии с данными на официальном сайте Jetour.
Traveler T2 представляют как авто для бездорожья, сделав на этом акцент в рекламной кампании. Соответствующее оснащение тоже имеется: полный привод, жесткий корпус, независимая подвеска на каждом колесе и огромный клиренс. Кроме того, визуально это очень большой, и даже агрессивный, автомобиль, похожий на Mercedes-Benz G-класcа.
Мощность: 245 лошадиных сил
Средний расход топлива: 7,9 л / 100 км
Разгон до 100 км/ч: 9,3 сек.
Oting
Пожалуй, одна из самых интересных автомобильных марок из подборки. Дело в том, что Oting называют методом обхода санкций бренда Nissan. Официально японцы ушли из России, но у них остался завод в китайском Чжэнчжоу. Oting и не скрывают японских корней. Даже их название — отсылка к одному из первых авто Nissan.
Oting Paladin
Цены: от 3 799 000*.
*В соответствии с данными на официальном сайте Oting.
Условно новый бренд начал свой путь на рынок России с перевыпуска Nissan Terra. Согласно информации на официальном сайте, в машине даже двигатель установлен японский. Кстати, отличается он от «стереотипных китайцев» внешним видом. Никаких узких фар и огромных решеток радиатора. Будет ли он настолько же качественным, как японский кроссовер — покажет время и опыт водителей.
Мощность: 160 лошадиных сил
Средний расход топлива: 9 л / 100 км
Разгон до 100 км/ч: 10,7, сек.
Livan
В своё время марка Lifan покорила российский рынок доступными, хоть и простыми в оснащении иномарками. Они часто подвергались критике обзорщиков, блогеров и экспертов, но получали добротные отзывы от водителей. В 2020 компания обанкротилась. Но на этом её история не закончилась — вместе с Geely они создали новый бренд, изменив лишь одну букву в названии.
Livan X3 Pro
Цены: от 1 679 900*.
*В соответствии с данными на официальном сайте Livan.
Попав в Россию, Livan X3 Pro тут же получил статус самой дешёвой иномарки в стране, став главным конкурентом как для других китайцев, так и для Lada Vesta.
Интересно, что эта новинка снискала множество положительных отзывов у тех же обзорщиков, что негативно отзывались о её бренде-прародителе в досанкционные времена. X3 Pro и правда есть за что хвалить: яркий, динамичный, с идеальными для города габаритами. В своей ценовой категории он и правда выделяется. Видимо, поэтому в 2023 году X3 получил звание «Автомобиль года» на ежегодной национальной премии в номинации «Лучшее соотношение цена-качество».
Мощность: 103 лошадиных сил
Средний расход топлива: 6,9 л / 100 км
Разгон до 100 км/ч: 11 сек.
Kaiyi
Kaiyi — ещё один суббренд Chery, на этот раз ориентированный на молодежную аудиторию. В России у него весьма интересная история: с 2022 года его автомобили стали собирать на заводе в Калининграде, а в январе 2024 он набрал популярность благодаря продажам через маркетплейс Ozon.
Kaiyi X7 Kunlun
Цены: от 2 997 900*.
*В соответствии с данными на официальном сайте Kaiyi.
Выражаясь простыми словами, это не предназначенный для внедорожья кроссовер. На официальном сайте его характеризуют как динамичный и приземистый. Авто и правда изобилует острыми углами и резкими линиями, над которыми работала команда специалистов из Ferrari. Предлагается две комплектации с разницей стоимости почти в полмиллиона рублей.
Мощность: 186 лошадиных сил
Средний расход топлива: 10,1 л / 100 км
Разгон до 100 км/ч: 7,6 сек.
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