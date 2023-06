Обзор китайских автомобилей, которые можно купить в России

Содержание:

Chery («Чери»)

Цены: от 1 714 900 до 3 919 900 рублей*.

* В соответствии с данными на официальном сайте Chery в России.

Компания основана в 1997 году, однако первый автомобиль выпустила лишь четыре года спустя — из-за проблем с лицензией на выпуск автомобилей. Их удалось решить, когда Chery Automobile продала 20% своих акций компании SAIC, у которой лицензия была. Тогда же, в 2001 году, Chery стала экспортировать свою продукцию: первой страной для поставок стала Сирия. С 2003 по 2013 годы компания удерживала статус самого крупного экспортера автопродукции Китая.

Продажи в России стартовали в 2005 году. Год спустя Chery стали собирать на калининградском заводе «Автотор»: 80% проданных в стране автомобилей были произведены именно там и только 20% — в Китае.

Среди ощутимых плюсов владельцы авто Chery выделяют способность быстро заводиться в мороз, экономный расход топлива, надежность.

Сегодня Chery в России представлен седанами и внедорожниками, девятью моделями: Tiggo 4, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 8+. Также в России можно приобрести электромобили Chery — б/у или под заказ.

Летом 2023 года ожидается поступление седана бизнес-класса Chery Arrizo 8, а в августе — более доступной версии седана, Kaiyi E5.

Chery Arrizo 8

Cherry Arrizo 8. Фото: официальный сайт Chery.ru

Цены: официально не объявлены, в дилерских центрах — от 3 400 000 рублей в базовой версии, от 3 500 000 — Ultima

16 июня в России начали принимать заявки на предпродажу Chery Arrizo 8: автомобиля, который может заполнить нишу Toyota Camry. Основные характеристики: 1,6-л турбомотор мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная КПП. До 100 км/ч авто разгоняется за 8,9 с, максимальная скорость — 205 км/ч.

У автомобиля просторный салон, современные системы безопасности и мощный двигатель.

Из минусов китайские пользователи, которые уже успели ознакомиться с моделью, выделяют: порой неработающие кнопки, проблемы с навигацией, неудачную сенсорную панель и большой расход топлива. А также, что необычно, в отзывах пишут, что в салоне бизнес-седана мерзнут ноги из-за несовершенной системы обогрева.

Kaiyi E5

Kaiyi E5. Фото: официальный kaiyi-auto.ru

Цены: официально не объявлены, предположительно — менее 1 млн рублей

Интересно, что новый автомобиль Kaiyi E5 (читается как «Каи») производится на том же «Автоторе» в Калининграде, где раньше выпускали Kia Cerato. Кстати, на Kia Cerato авто и похоже по характеристикам. Это крупный седан класса C+.

Новая модель может стать очень популярной в России: ее дизайн напоминает BMW X6, а цена — доступнее, чем на многие европейские модели похожего класса.

Основные технические характеристики: бензиновый турбомотор 1,5 л на 147 л.с. Расход топлива и данные о максимальной скорости пока не озвучивались: китайский вариант будет адаптирован для российского рынка. Модель позволяет использовать 92-й бензин.

Салон просторный, отделка выглядит аккуратно для своего класса. Автомобиль также можно сравнить с доступной Lada Vesta, но большой плюс Kaiyi E5 — наличие автоматической коробки передач.

Помимо самих Chery, в России продаются модели ее суббрендов: Omoda и Exeed. Их модели подороже, все они нацелены на бизнес-аудиторию.

Omoda («Омода»)

Цены: от 1 909 900 рублей до 2 189 900 рублей*.

* В соответствии с данными на официальном сайте Omoda в России.

Суббренд Chery для продажи за рубежом, ориентированный на категорию покупателей, для которых автомобили Exeed дороги, а Chery — слишком массовый.

Omoda делает акцент на маркетинг: создает сообщества автовладельцев, выпускает NFT и мерч.

В России под брендом Omoda представлены две модели: седан S5 и кроссовер C5. Последний уже давно присутствует на рынке. Мы же расскажем о свежей модели, которая стала доступна только весной 2023 года.

Omoda S5

Omoda S5. Фото: официальный сайт omoda.ru

Цены: от 1 909 900 рублей до 2 169 900 рублей

В Китае эту модель производят под названием Chery Arrizo 5 Plus.

Седан Omoda S5 в базовой комплектации оснащен производительным 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. У модели — 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, датчики дождя, климат-контроль с функцией ионизации воздуха, а также обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Подвеска спроектирована с прицелом на максимальный уровень комфорта и безопасности: спереди — независимая, типа McPherson, сзади — полузависимая, пружинная с гидрателескопическими амортизаторами.

Также в комплектации — турбированный двигатель. Авто — с наружной декоративной подсветкой и панорамным люком. Длина седана составляет 4644 мм, колесная база — 2650 мм.

Exeed («Эксид»)

Цены: от 2 999 900 до 5 279 900 рублей*.

* В соответствии с данными на официальном сайте Exeed в России.

Exeed — это суббренд Chery, под которым выпускаются внедорожники и кроссоверы премиум-класса. Согласно исследованию SidorinLab (проводилось с 1 сентября 2021 года по 31 января 2023-го), россияне считают этот бренд одним из трех лучших среди китайских.

В России можно купить модели: компактный кроссовер LX, среднеразмерный внедорожник TLX и полноразмерный внедорожник VX. Также скоро в продаже появится премиальный кроссовер RX.

В России в 2022 году дебютировала обновленная модель TXL, а весной 2023 года — новое поколение VX. Расскажем о них подробнее.

Exeed TXL

Exeed TXL. Фото: официальный сайт exeed.ru

Цены: от 4 249 900 рублей до 4 649 900 рублей

Самый продаваемый в России автомобиль Exeed, средняя модель в линейке.

У модели в базовой комплектации — 1,6 литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. 186 лошадей. Крутящий момент достигает 275 Нм. Это достойные показатели, но и вес TXL — примерно 2 тонны.

В более продвинутой комплектации есть вариант с турбомотором объемом 2 литра. Двухлитровый TXL мощнее — 197 сил. Да и момент значительно выше — 375 Нм. Более мощный мотор в этой версии — основное обновление модели.

В салоне есть мультимедийный кластер, который состоит из двух широкоформатных дисплеев; турбомоторы, большая радиаторная решетка.

TXL 2.0 оснащен интеллектуальной системой помощи водителю, которая включает в себя адаптивный круиз-контроль, предупреждение о покидании полосы и другие полезные функции.

Стоимость модели в базовой комплектации — от 4 249 900 рублей.

Exeed VX

Exeed VX. Фото: официальный сайт exeed.ru

Цены: от 5 279 900 рублей до 5 649 900 рублей

Премиальный флагманский внедорожник, один из самых дорогих китайских автомобилей в России.

У авто внушительный двигатель и роботизированная коробка передач. Мощность — 249 л.с., крутящий момент — 385 Нм, разгон до 100 км/ч — за 8,5 с.

Дизайн Exeed VX действительно соответствует премиум-сегменту: Кевин Райс, придумавший внешность этого авто, раньше работал в Mazda и BMW. Однако пользователи отмечают, что материалы отличаются от «европейцев» того же класса и в целом салон по ощущениям напоминает «корейцев».

В автомобиле удобные сиденья переднего ряда, всего мест семь. Емкость багажника — 450 литров. Машина довольно безопасна: VX способен остановиться со 100 км/ч до 0 за 36,8 метра.

Geely («Джили»)

Цена: от 1 929 990 рублей до 4 249 9980 рублей*.

* В соответствии с данными на официальном сайте Geely.

Компания вышла на автомобильный рынок в 1997 году, до этого она производила холодильники.

Geely — один из десяти крупнейших автопроизводителей Китая и один из самых популярных в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте 2023 года этот производитель был на 3 месте по проданным легковым авто в России.

У Geely Holding Group — 18 заводов, 9 из которых расположены за рубежом. Холдинг сотрудничает со стартапами — например, купил итальянскую компанию Terrafugia, которая занимается разработкой летающих автомобилей. Также холдинг владеет 100% производителя Volvo.

Для Китая Geely производят легковые автомобили, кроссоверы и мотоциклы. На российском рынке представлены только кроссоверы.

Официально в стране продаются четыре модели Geely: более спортивный кроссовер Coolray, более классический Atlas Pro, вместительный купе-кроссовер Tugella и флагман российского рынка, самый технологичный — Monjaro.

В 2022 году рестайлинг получила популярная в России модель Geely Tugella — расскажем о ней подробнее.

Geely Tugella

Geely Tugella. Фото: официальный сайт geely-motors.com

Цены: от 3 409 990 рублей до 3 639 990 рублей

Купе-кроссовер, разработанный совместно шведскими и китайскими инженерами Geely. И до прекращения поставок этот автомобиль называли прямым конкурентом «европейцев» похожего класса: с качественной отделкой салона и необычной формой. Кстати, в 2022 году цены на автомобиль подросли: раньше он стоил около 2,5 млн рублей.

У авто — современный четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 2 литра, развивает мощность до 238 л.с., крутящий момент до 350 Нм.

За счет примененных технологий время разгона с места до 100 км/ч у нового Geely Tugella составляет 6,9 с. При таком динамическом потенциале двигатель достаточно экономичен — в смешанном цикле расход топлива составляет 8,1 л/100 км (по циклу NEDC).

Высокий уровень пассивной безопасности достигнут за счет широкого использования высокопрочной стали (более 72%) и стали горячей штамповки (14%) в силовой структуре кузова.

В отличие от предыдущей модели, у Geely Tugella более эргономичный дизайн, а с точки зрения технических характеристик особых изменений нет.

Changan («Чанъянь»)

Цены: от 1 619 900 рублей до 3 929 900 рублей*.

* В соответствии с данными на официальном сайте Changan.

Входит в топ-20 самых крупных китайских компаний. Изначально Changan производил оружие, а затем — армейские автомобили. Первый внедорожник для военных целей был выпущен в 1957 году.

В начале 1980-х Changan начала выпускать лицензированные модели Suzuki для китайского рынка, а сама Changan Automobile Group была основана к концу 1980-х.

В Россию бренд пришел в 2013 году: один из кроссоверов, CS35 Plus, производится в Липецкой области. Доля компании на российском рынке пока невелика: около 1% от всех проданных автомобилей по итогам первого квартала 2023 года (и 2% в марте 2023 года). Но производитель стремится ее наращивать.

Всего в стране продают 12 моделей и обещают расширять ассортимент. Сейчас можно купить: седаны EADO Plus, Alsvin, купе-кроссовер CS85COUPE, кроссоверы CS35 Plus, CS35PLUS New, CS55 и CS55 Plus, CS75FL, CS85 Coupe, CS95, Uni-K и лифтбек Uni-V.

У бренда много новинок, а о популярности конкретных моделей в нашей стране сложно судить ввиду низких продаж. Так что для понимания особенностей Changan кратко расскажем о моделях Changan CS75FL — одной из самых востребованных на китайском рынке — и CS35 Plus New — самой свежей модели на российском рынке.

Changan CS75FL

Changan CS75FL. Фото: официальный сайт changanauto.ru

Цены: от 2 409 900 рублей до 2 749 900 рублей

Обзорщики авто отмечают, что, несмотря на внешнюю премиальность, двери автомобиля бывают плохо прокрашены с внутренней стороны, от некоторых частей может отходить эмаль. Также «внутренности» салона могут пахнуть пластиком, но хорошо собраны. Экраны управления внутри салона также не считают удобными.

Под капотом Changan CS75FL — бензиновый двигатель с объемом 1,8 литра с турбиной, обеспечивающей мощность в 150 л.с. У автомобиля — автоматическая коробка передач AISIN, доступны модификации с передним или подключаемым полным приводом. Также есть дисковые вентилируемые тормоза — для спокойствия даже на плохих дорожных покрытиях.

Технические характеристики Changan CS75FL делают его универсальным, как большинство современных кроссоверов. Обзорщики сходятся во мнении, что автомобиль соответствует своему ценовому сегменту.

CS35 Plus New

Changan CS35 Plus New. Фото: официальный сайт changanauto.ru

Цены: от 2 149 900 рублей до 2 309 900 рублей

Обновленная модель CS35Plus New по дизайну похожа на все классические кроссоверы сразу: в обзорах его порой называют идеальным автомобилем для шпионов.

По сравнению с предыдущей моделью, которая также продается в России, внутри у CS35 Plus New — 1,4-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с., вместе с ним работает 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, как во многих европейских автомобилях. В прошлой модели, CS35 Plus, был 1,6-литровый атмосферный мотор.

Салон не назовешь просторным, но это одна из самых бюджетных моделей бренда, если не считать седаны и ту же модель до обновления. Систему мультимедиа в обзорах называют удобной, а также сравнивают с «Москвичом 3» — это Jac JS4.

JAC Motors («Джак»)

Цены: от 1 399 000 рублей до 2 990 000 рублей*.

* В соответствии с данными на официальном сайте JAC.

JAC, как и многие другие китайские компании, начинал не с производства легковых автомобилей: изначально они изготавливали оборудование для шлюзов, потом — грузовики и мини-фургоны.

С мая 2002 года компания начала выпускать автомобили под собственным брендом JAC. Так как компания ранее сотрудничала с Hyundai, в 2006 году появилась модель JAC Rein — кроссовер, сделанный по образцу Hyundai Santa Fe.

Также в 2006 году велись переговоры о совместном предприятии, однако все закончилось полным разрывом отношений. В 2008 году под брендом JAC был выпущен первый седан Binyue. В том же году появилась и вторая модель, Tongyue. К разработке этих и последующих моделей привлекалась итальянская дизайнерская компания Pininfarina.

В 2017 году у бренда было еще одно крупное совместное предприятие по производству электромобилей: партнером стал Volkswagen. В 2020 году началось строительство нового завода мощностью производства 350 тыс. автомобилей в год.

Помимо легковых и грузовых автомобилей, JAC Motors выпускает автобусы.

Этот бренд выпускает более бюджетные модели, чем соседи по списку. Однако некоторые пользователи отмечают, что качество сборки и материалов кузова не очень высокое.

В 2022 году JAC получила еще одного необычного «дилера» на российском рынке: «КамАЗ» локализовал производство автомобилей JAC и продает некоторые модели под брендом «Москвич». В декабре с конвейера сошли модели «Москвич-3» и «Москвич 3е»: JAC iEVS4 — с двигателем внутреннего сгорания и электрический соответственно.

Сам же бренд JAC в России представлен пятью моделями: электромобилем iEV7S, компакт-кроссовером S3, лифтбеком J7, турбо-кроссовером с мощным двигателем JS6 и пикапом T6.

В 2022 году обновление получил лифтбек J7, который для России собирают в Казахстане. Расскажем подробнее о новой модели.

JAC J7

JAC J7. Фото: официальный сайт jaccar.ru

Цены: от 1 899 000 рублей до 2 150 000 рублей

Это первый автомобиль совместного предприятия JAC-Volkswagen. Спроектирован в Центре дизайна JAC в Турине (Италия). Обзорщики отмечают, что его салон приятно сделан, а дизайн — европейский.

Это лифтбэк C-класса. Автомобиль производится с 2019 года. Под капотом у J7 — бензиновый двигатель объемом 1,5 л, выдает 136 лошадиных сил. В топовой версии двигатель агрегатируется с бесступенчатой вариаторной трансмиссией бельгийской фирмы Punch под маркировкой VT3. Комплектации попроще идут с 6-ступенчатой механической КПП.

Подвеску пользователи сравнивают с отечественной. Багажник у модели объемный — 540 литров.

В обновленной версии-2022 — более эргономичный дизайн, включенный даже в базовую версию подогрев сидений, более удобное подключение смартфона к системе автомобиля.

FAW («Эф-эй-дабл-ю»)

Цены: от 2 019 000 рублей до 2 950 000 рублей*.

* В соответствии с данными на официальном сайте FAW.

China First Automotive Group Corporation (сокращенно FAW), в прошлом более известная под названием «Первый автомобильный завод», была образована 15 июля 1953 года. Это первая китайская автомобилестроительная компания, и она — государственная.

Первый завод по производству автомобилей в Китае помогали создавать специалисты Завода имени Лихачева. Персонал проходил стажировку в СССР. И даже проходная завода похожа на проходную ЗИЛа.

Корпорация FAW занимает лидирующие позиции в китайской автомобильной промышленности.

В России представительство FAW, ООО «ФАВ-Восточная Европа», было открыто в 2007 году. Первоначально компания занималась реализацией коммерческого транспорта, однако уже в 2012 году стартовали продажи и легковых автомобилей.

В 2017 году был заключен договор с одним из крупнейших предприятий в России по производству и сборке легковых автомобилей — заводом «Автотор» — и налажена сборка кроссовера FAW Besturn X80. В 2019 году стартовали продажи компактного кроссовера Besturn X40.

Сейчас в России можно купить четыре модели бренда: кроссоверы Bestune T55, T77, T99 и лифтбек B70.

В 2022 году средняя модель — Bestune T77 — получила обновление. Расскажем подробнее о ее характеристиках.

FAW Bestune T77

FAW Bestune T77. Фото: официальный сайт faw-motors.ru

Цены: от 2 019 000 рублей до 2 432 000 рублей

Пользователи отмечают, что по автомобилю можно понять, как сильно прогрессировали китайские производители авто за последние лет десять. Дизайн — современный, сборка — на уровне европейских автомобилей. Салон комфортный, внутри хватает места всем пассажирам.

Двигатель — 1,5 л, 160 л.с. и 258 Нм. Блок двигателя чугунный. Модель «ест» 92 бензин. Разгоняется до сотни автомобиль чуть меньше чем за 10 секунд. Для российской зимы авто также подойдет благодаря 170 мм дорожного просвета.

Кроссовер представлен в двух комплектациях: Luxury и Prestige со стильными легкосплавными колесными дисками R19, системой автономного экстренного торможения (АЕВ), интеллектуальным круиз-контролем и другими удобствами: например, 12-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы с высоким разрешением.

Обновление коснулось в основном дизайна автомобиля — теперь у FAW Bestune T77 новые решетки на радиаторе, логотип и более лаконичная оптика.

Haval («Хавейл»)

Цены: от 1 799 000 рублей до 4 099 000 рублей*.

* В соответствии с данными на официальном сайте Haval.

Бренд основан в 2013 году в качестве подразделения компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников. В 2005 году появился кроссовер Great Wall Hover (позже получивший название Haval H3), ставший первым китайским внедорожником, прошедшим сертификацию Евросоюза.

В России модель Hover компании Great Wall была представлена с 2005 года, с 2006 года сборка модели велась на предприятии «Автотор» в Калининградской области, затем в Подмосковье и на заводе в Липецкой области. Модель была достаточно популярна в России (2007 год — 2 375 проданных единиц).

Россия стала первым зарубежным рынком, где представили бренд Haval, премьера прошла в 2014 году на Московском автосалоне. В июне 2015 года открыли первый дилерский центр Haval в Москве. Первой моделью бренда, предложенной дилерами, стал внедорожник Haval H9.

После запуска завода в Туле в 2019 году присутствие бренда в России резко увеличилось: если на 2019 год дилерская сеть бренда в России насчитывала 17 автосалонов, то к 2022 году она выросла более чем в шесть раз — 107 официальных центров. Продажи также пошли вверх: по итогам 2022 года в России было продано более 34 тыс. автомобилей Haval.

В России Haval продает шесть моделей авто: кроссоверы Jolion, F7, F7x, Dargo, Dargo X и внедорожник H9.

В 2022 году обновление получил Haval Jolion: его доработали после жалоб российских пользователей на то, что обогрев ветрового стекла не работает при движении. Также бренд выпустил новую версию популярного в стране внедорожника H9. Расскажем о характеристиках моделей.

Haval Jolion

Haval Jolion. Фото: официальный сайт haval.ru

Цены: от 2 179 000 до 2 669 000 рублей

Городской кроссовер. Производится автомобиль в Туле. Среди преимуществ — широкий выбор комплектаций. Есть три варианта оснащения с разными типами двигателей, коробками передач, передним и полным приводом. Также у модели много цветов: голубой, красный, белый, серебристый и черный.

Двигатель — 1,5-литровый турбомотор с мощностью в 143 лошадиные силы (150 в полном приводе). Коробка передач — автомат, семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, или шестиступенчатая механика. Все варианты автомобиля поддерживают 92-й бензин.

Среди конкурентов — Exeed LX или Geely Coolray, о которых мы писали выше. Автомобиль в обзорах называют крепким середнячком, соответствующим своей цене, с хорошей отделкой и приемлемым качеством сборки.

Haval H9

Haval H9. Фото: официальный сайт haval.ru

Цены: 4 099 000 рублей до 4 339 000 рублей

Флагманская модель бренда, рамный внедорожник, подходящий для российской местности. Агрессивная внешность, хорошие ходовые качества и отсутствие западной конкуренции делают его одним из самых продаваемых китайских авто.

Премиальная комплектация предусматривает панорамную крышу. Особенности модели: комфортный салон с качественной отделкой — подсветкой и деревянными вставками, удобное расположение кресел, просторность. Места оснащены вентиляцией, массажными роликами. Есть большое количество цифровых решений, включая мультируль, климат-контроль на две зоны, возможность использовать очистку воздуха в салоне.

У модели два вида моторов — бензиновый 2-литровый двигатель мощностью 245 л.с. и 2-литровый дизельный мотор, который выдает 190 «лошадей». В Китае дизельные двигатели больше не производят, так что дизельный вариант будут постепенно снимать с продажи.

У Haval хорошо проработаны вопросы безопасности, в первую очередь в конструкции машины: у нее усиленная рама, тормозные диски увеличенного размера, система стабилизации Bosch. У автомобиля есть функция визуализации «мертвой зоны», система контроля полосы, различные варианты оповещения водителя и другие удобные функции, которые снижают риски на дороге.

GAC («Джи-эй-си»)

Цены: от 2 099 00 рублей до 3 399 000 рублей*.

* В соответствии с данными на официальном сайте GAC.

GAC Group (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) — китайская автомобилестроительная компания, расположенная в городе Гуанчжоу. В 2021 году компания занимала 5-е место среди крупнейших автопроизводителей Китая по количеству проданных автомобилей (2,144 млн). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 1077-е место

GAC Group продает легковые автомобили под торговой маркой Trumpchi, легковые и грузовые автомобили под маркой Gonow, внедорожники под маркой Changfeng Motor, автобусы под маркой GAC Bus. Кроме того, компания производит автомобили Fiat, Honda, Mitsubishi и Toyota на совместных предприятиях.

Легковые автомобили компания начала продавать на российском рынке в 2014 году, машины представлены в стране под маркой DFM. Первыми моделями, поступившими в продажу, стали седан DFM S30 и хэтчбек DFM H30 Cross. В 2017 году в России появился кроссовер DFM AX7.

Сейчас у GAC в России официально представлены только три модели: кроссоверы GS5 и GS8, а также минивэн GN8. Первые две модели хорошо знакомы российским пользователям, а вот GN8 в 2022 году обновился. Расскажем о нем подробнее.

GN8

GAC GN8. Фото: официальный сайт: gacmotor.com.ru

Цены: от 3 399 000 рублей до 4 199 00 рублей

Минивэнов на российском рынке представлено совсем немного, так что у GAC есть отличная возможность занять свою нишу. Обзорщики называют этот автомобиль чем-то средним между «бизнесом» и большим семейным.

Отделку отмечают как приятную, а салон — вместительный и удобный. Однако для «бизнеса» не хватает деталей вроде подставок под ноутбук или доступных всем пассажирам розеток. А для семейного авто — недостаточно места для багажа.

Технические характеристики: двигатель в 2 литра и 190 лошадиных сил. С мотором — шестиступенчатый «автомат». К двигателю пользователи претензий не предъявляют, а вот электроника работает, по комментариям, не безупречно.

В целом об автомобиле больше говорят как о варианте для перевозки пассажиров бизнес-класса, а не как о «путешественнике».

Фото: omoda.ru