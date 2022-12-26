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Дилеры начали продавать электрический кроссовер «Москвич» по цене 3,5 млн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские дилеры начали продавать электрический кроссовер «Москвич» по цене 3,5 млн рублей. Такая же модель, но с двигателем внутреннего сгорания, стоит 1,97 млн рублей. «Москвичи» собирают на бывшем заводе Renault.

Дилеры начали продавать электрический кроссовер «Москвич» по цене 3,5 млн рублей

О старте продаж первых «Москвичей» с электродвигателем ТАСС сообщили в дилерском центре «Петровский». «Москвич 3е» стоит 3,5 млн рублей, цену устанавливает производитель, поэтому она одинаковая для всех дилеров, уточнили в «Петровском».

Электродвигатель «Москвича 3е» имеет мощность 68 л.с., машина может проехать на одном заряде аккумулятора до 410 км.

Такая же модель, но с двигателем внутреннего сгорания – «Москвич 3» – стоит 1,97 млн рублей. Цену объявил 21 декабря завод «Москвич», уточнив, что на первом этапе продажей и обслуживанием машин будут заниматься 11 дилерских центров в Москве.

«Москвичи» собирают на бывшем заводе Renault в Москве. Запуск серийного производства в конце ноября анонсировал Минпромторг. Сообщалось, что до конца 2022 года с конвейера сойдут 400 автомобилей с ДВС и 200 электромобилей.

Доля отечественных автомобилей на внутреннем российском рынке должна увеличиться с 40% до 80% к 2030 году, поделился планами глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото на обложке: пресс-служба завода "Москвич"

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