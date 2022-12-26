Российские дилеры начали продавать электрический кроссовер «Москвич» по цене 3,5 млн рублей. Такая же модель, но с двигателем внутреннего сгорания, стоит 1,97 млн рублей. «Москвичи» собирают на бывшем заводе Renault.

О старте продаж первых «Москвичей» с электродвигателем ТАСС сообщили в дилерском центре «Петровский». «Москвич 3е» стоит 3,5 млн рублей, цену устанавливает производитель, поэтому она одинаковая для всех дилеров, уточнили в «Петровском».

Электродвигатель «Москвича 3е» имеет мощность 68 л.с., машина может проехать на одном заряде аккумулятора до 410 км.

Такая же модель, но с двигателем внутреннего сгорания – «Москвич 3» – стоит 1,97 млн рублей. Цену объявил 21 декабря завод «Москвич», уточнив, что на первом этапе продажей и обслуживанием машин будут заниматься 11 дилерских центров в Москве.

«Москвичи» собирают на бывшем заводе Renault в Москве. Запуск серийного производства в конце ноября анонсировал Минпромторг. Сообщалось, что до конца 2022 года с конвейера сойдут 400 автомобилей с ДВС и 200 электромобилей.

Доля отечественных автомобилей на внутреннем российском рынке должна увеличиться с 40% до 80% к 2030 году, поделился планами глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото на обложке: пресс-служба завода "Москвич"