Власти намерены увеличить долю отечественного автопрома на российском рынке до 80%

Доля отечественных автомобилей на внутреннем российском рынке должна увеличиться с 40% до 80% к 2030 году. Такие планы озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с премьером Михаилом Мишустиным, пишет «Коммерсантъ».

Министр отметил, что в стратегии развития автомобильной промышленности прописаны два сценария: базовый и целевой. В рамках второго ведомство намерено уже в ближайшие два-три года втрое нарастить производство комплектующих. Также планируется увеличить выпуск всех видов автомобилей.

В частности, в 2035 году доля российских электромобилей должна достичь 25%. Средства на разработку комплектующих поступят в рамках госпрограммы Фонда развития промышленности, размер которой в 2022 году составляет 50 млрд рублей.

Стратегия развития автопрома была представлена Минпромторгом в августе. Ведомство разработало концепцию по поручению президента, она предполагает достижение технологического суверенитета в автопромышленности.

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