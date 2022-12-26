Власти намерены увеличить долю отечественного автопрома на российском рынке до 80%

Доля отечественных автомобилей на внутреннем российском рынке должна увеличиться с 40% до 80% к 2030 году. Такие планы озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с премьером Михаилом Мишустиным, пишет «Коммерсантъ».
Министр отметил, что в стратегии развития автомобильной промышленности прописаны два сценария: базовый и целевой. В рамках второго ведомство намерено уже в ближайшие два-три года втрое нарастить производство комплектующих. Также планируется увеличить выпуск всех видов автомобилей.
В частности, в 2035 году доля российских электромобилей должна достичь 25%. Средства на разработку комплектующих поступят в рамках госпрограммы Фонда развития промышленности, размер которой в 2022 году составляет 50 млрд рублей.
Стратегия развития автопрома была представлена Минпромторгом в августе. Ведомство разработало концепцию по поручению президента, она предполагает достижение технологического суверенитета в автопромышленности.
Фото на обложке: atsurkan /
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