«Ведомости» узнали о заморозке строительства завода S7 в Петербурге

«Центр разработок С7» («дочка» авиакомпании S7) заморозил проект строительства завода в Санкт-Петербурге по выпуску деталей для газотурбинных двигателей. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с ходом реализации проекта, и подтвердил собеседник, знакомы с инвестпланами S7.

По данным «Ведомостей», строительство должно было начаться в 2025 году на площадке «Парнас» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». На участке в 2 га планировалось возвести производственный комплекс площадью 6,1 тыс. кв. м, а также административное здание на 1,8 тыс. кв. м. S7 собиралась инвестировать в проект до 7,5 млрд рублей и создать 328 рабочих мест.

Сейчас строительство остановлено, а сроки реализации сдвинуты «значительно вправо», рассказал один из источников. Второй собеседник отметил, что инвестор не планирует закрывать проект и ищет новые направления на рынке. Изначально первую очередь завода планировали запустить во втором квартале 2027 года, вторую — во втором квартале 2028-го.

Импортозамещающее производство. Экспертный совет ОЭЗ «Санкт-Петербург» одобрил проект строительства завода S7 в феврале прошлого года. На нем планировали выпускать лопатки для горячей части газотурбинных двигателей. Предполагалось, что продукция завода будет поставляться для комплектации новых, а также ремонта наземных и авиационных силовых установок такого типа. Необходимость в этом появилась после ухода из России западных поставщиков, включая General Electric и Siemens.

Ситуация изменилась. Однако эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что европейские производители газотурбинных установок будут активно лоббировать возвращение на российский рынок в случае ослабления западных санкций. Поэтому проект по обслуживанию турбин, заявленный «дочкой» S7, будет нуждаться в корректировке с учетом этого фактора, подчеркнул он.

Фото на обложке: santi lumubol / Shutterstock / FOTODOM