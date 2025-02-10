Китайские государственные автоконцерны Dongfeng и Changan рассматривают возможность слияния
Власти Китая рассматривают возможность слияния государственных автопроизводителей Dongfeng и Changan. Сделка приведет к тому, что объединенная компания станет самым крупным автоконцерном в КНР, сообщает South China Morning Post.
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Обе компании в воскресенье, 9 февраля, отразили в своих биржевых заявках, что их акционеры, владеющие контрольными пакетами акций, изучают возможность сделок с активами, в результате которых может измениться структура собственности предприятий. Детали возможных сделок не уточняются.
На фоне сообщений о потенциальном слиянии акции Dongfeng выросли в понедельник на 26% и составили 4,06 гонконгских доллара ($0,52), бумаги Changan подорожали на 4,7%, до 14,18 юаня ($1,94).
«Сообщения обеих компаний, по-видимому, указывают на их потенциальное слияние, хотя они не дали на этот счет четкого ответа. У китайского правительства есть причины поощрять консолидацию автомобильного сектора, поскольку большинство игроков отрасли затронуты жесточайшей конкуренцией», — заявил SCMP управляющий фондами Loyal Wealth Management в Шанхае Иван Ли.
В результате слияния объединенная компания Dongfeng и Changan станет крупнейшим автоконцерном в Китае по объему продаж, обогнав действующего лидера рынка электромобилей BYD, пишет SCMP. В 2024 году Dongfeng продала 2,48 млн автомобилей, Changan — 2,68 млн. Их суммарное количество (5,16 млн) превосходит проданные BYD 4,27 млн электрокаров.
Издание напомнило, что материковый Китай является крупнейшим авторынком в мире с 2009 года. По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, совокупная производственная мощность отрасли составляет 40 млн автомобилей в год, а объем продаж — около 23 млн единиц.
Фото на обложке: China Photos / Getty Images
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