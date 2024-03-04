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Китайский Haval запустит в России производство автомобильных двигателей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайский Haval запустит в России производство автомобильных двигателей. На заводе в Тульской области будут выпускать до 100 тыс. двигателей в год.

Китайский Haval запустит в России производство автомобильных двигателей

Китайский бренд автомобилей Haval запустит в России завод по производству двигателей. Об этом «Китайским автомобилям» рассказал руководитель внешних связей «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Иван Душкин.

Предприятие организуют на территории действующего сборочного цеха Haval в парке «Узловая» в Тульской области. По словам Душкина, завод будет выпускать 100 тыс. двигателей в год и обеспечит агрегатами 90% моделей Haval, заявленных в российской линейке.

Ранее сообщалось о планах Haval открыть в России завод по выпуску двигателей мощностью 80 тыс. агрегатов в год.

В январе стало известно, что Haval отзовет более 32 тыс. машин в России из-за угрозы короткого замыкания.

Фото на обложке: teh_z1b / Shutterstock

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