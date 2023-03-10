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Роскомнадзор проверит информацию об утечке в «СберСпасибо»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор начал проверку информации о крупной утечке в бонусной программе Сбербанка «СберСпасибо». Ранее в профильных telegram-каналах были опубликованы сведения о попадании в сеть миллионов строк конфиденциальных данных пользователей.

Роскомнадзор проверит информацию об утечке в «СберСпасибо»

Надзорное ведомство в сфере коммуникаций проверит опубликованную в telegram-каналах информацию об утечке данных пользователей бонусной программы Сбербанка «СберСпасибо».

По закону, оператор, у которого произошла утечка, должен в течение суток сообщить о ней в Роскомнадзор, но ведомство не получило уведомление от «СберСпасибо» об инциденте.

Профильные telegram-каналы рассказали о крупной утечке в бонусной программе «СберСпасибо» 9 марта. По их данным, в сеть попали 47,9 млн уникальных номеров телефона, 3,3 млн адресов электронной почты, даты рождения пользователей и другие конфиденциальные данные.

О проведении собственной проверки по факту инцидента сообщили и в «СберСпасибо». Там заявили, что подобные сообщения об утечках возникают часто и нередко связаны с мошенниками, которые пытаются продать старые сборники данных под видом уникальных.

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock

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