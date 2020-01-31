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Роскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter и пригрозил им штрафом до 6 млн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter. Компании в установленный срок не предоставили сведения о локализации баз данных российских пользователей в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter и пригрозил им штрафом до 6 млн рублей

Протоколы составлены 31 января. Роскомнадзор направит их в суд в течение трех рабочих дней.

Обеим компаниям грозит штраф от 1 до 6 млн рублей.

Роскомнадзор решил проверить, как Facebook и Twitter хранят данные россиян, в конце 2018 года. В январе 2019 года регулятор получил ответ от компаний, а в апреле оштрафовал каждую на три тысячи рублей за «формальные ответы».

Интернет-компании должны хранить персональные данные россиян на территории России в сентября 2015 года. Однако до ноября 2019 года Роскомнадзор мог штрафовать компании только за непредоставление информации о локализации.

В ноябре прошлого года Госдума ввела штраф за отказ хранить данные россиян на серверах в России до 6 млн рублей.

Фото: Unsplash

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