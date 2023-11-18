C 1 декабря Роскомнадзор сможет блокировать доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок

С 1 декабря 2023 года вступит в силу право Роскомнадзора блокировать доступ к сайтам с информацией о сервисах, способствующих обходу блокировок и получению доступа к запрещенным в РФ сайтам. Соответствующее постановление кабинета министров РФ появилось на портале нормативных правовых актов.
Проект Минцифры о новых полномочиях Роскомнадзора был разработан в начале сентября, а ранее в июле комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Согласно новому документу кабмина, Роскомнадзор сможет вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат «информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».
Эксперты полагают, что в реестр могут попасть и порталы, рассказывающие о работе VPN-сервисов в целом: эти сайты, таким образом, окажутся в едином перечне с порталами, сообщающими сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков; информацию о способах совершения самоубийства; предложения о розничной продаже алкоголя дистанционным способом и размещающими порнографические изображения несовершеннолетних.
Проверку сайтов будут осуществлять в том числе после обращений граждан через специальную форму на сайте Роскомнадзора (предполагается, что интернет-пользователи будут сами сообщать о наличии на том или ином ресурсе признаков запрещенной информации).
Владельцы порталов смогут обжаловать решения о блокировке в течение месяца.
Фото на обложке: Unsplash
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