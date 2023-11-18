Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

C 1 декабря Роскомнадзор сможет блокировать доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

С 1 декабря 2023 года вступит в силу право Роскомнадзора блокировать доступ к сайтам с информацией о сервисах, способствующих обходу блокировок и получению доступа к запрещенным в РФ сайтам. Соответствующее постановление кабинета министров РФ появилось на портале нормативных правовых актов.

C 1 декабря Роскомнадзор сможет блокировать доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок

Проект Минцифры о новых полномочиях Роскомнадзора был разработан в начале сентября, а ранее в июле комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Согласно новому документу кабмина, Роскомнадзор сможет вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат «информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Эксперты полагают, что в реестр могут попасть и порталы, рассказывающие о работе VPN-сервисов в целом: эти сайты, таким образом, окажутся в едином перечне с порталами, сообщающими сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков; информацию о способах совершения самоубийства; предложения о розничной продаже алкоголя дистанционным способом и размещающими порнографические изображения несовершеннолетних.

Проверку сайтов будут осуществлять в том числе после обращений граждан через специальную форму на сайте Роскомнадзора (предполагается, что интернет-пользователи будут сами сообщать о наличии на том или ином ресурсе признаков запрещенной информации).

Владельцы порталов смогут обжаловать решения о блокировке в течение месяца.

Фото на обложке: Unsplash

Все игроки FinTech России — по ссылке

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как создать свой VPN, если вы в России, и почему мы отказались от этой идеи
  2. 2 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
  3. 3 VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
  4. 4 Выбираем VPN-сервис правильно — инструкция
  5. 5 «Закон о запрете VPN-сервисов не остановит опытных интернет-пользователей»
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

18 ноября 2023

Plug and Play

20 ноября 2023

Лидер климатического развития

20 ноября 2023

Стипендиальный конкурс Фонда Потанина

23 ноября 2023

Урбатон

24 ноября 2023

Акселератор РСХБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ