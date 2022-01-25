Роскомнадзор заказал разработку системы блокировки мошеннических звонков с подменных номеров

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал разработку технологии, которая сделает подмену номеров на сетях операторов связи невозможной, обратил внимание «Коммерсантъ». Стоимость контракта составила 8,2 млн рублей. Он был заключен 29 декабря 2021 года. Конкурс проходил в закрытом режиме, поэтому техническая документация и данные об исполнителе не опубликованы.

В ГРЧЦ пояснили, что исследование нужно для определения принципов взаимодействия операторов связи. «При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента», — указали в центре.

Мобильные операторы утверждают, что уже применяют собственные технологии для блокировки подозрительных звонков. Так, антифрод-система МТС, по данным самой компании, блокирует 60 тыс. звонков с подменных номеров ежедневно. «Мегафон» сообщил, что блокирует 500 тыс. звонков каждый день. Однако маленькие провайдеры не запрещают подмену номеров, а даже оказывают такие услуги.

Полностью избавиться от звонков с подменных номеров невозможно, считает исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. Он указал, что мошеннические звонки могут исходить от операторов из других стран, которые не обязаны соблюдать требования местного регулятора.

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