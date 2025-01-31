РКН заявил об удалении из Roblox игр с пропагандой ЛГБТ*

Игровая онлайн-платформа Roblox по требованию Роскомнадзора удалила видеоигры, которые пропагандируют ЛГБТ-движение*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Cогласно статье 15.1 закона №149-ФЗ, после включения ссылок в реестр (запрещенной информации — RB.RU) Роскомнадзор направил в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса требование об удалении противоправного контента. Компания Roblox выполнила требования закона об удалении запрещенной информации», — говорится в сообщении РКН.

Комментируя решение регулятора, глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников заявил РБК, что изначально жалоба была «на серверы с играми, названия которых прямо содержали аббревиатуру LGBT* на английском языке, на русском таких не обнаружилось».

Овчинников добавил, что вместе с членами Ассоциации участников рынка метавселенных (АРМЕТ) удалось связаться с поддержкой и менеджментом Roblox и «объяснить особенности законодательства России».

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Roblox была выпущена в 2006 году американскими бизнесменами Давидом Базуки и Эриком Касселем, платформа позволяет создавать собственные игры и играть в проекты, разработанные другими пользователями. В АРМЕТ уточнили, что Roblox «давно вышла за рамки простой игры и стала полноценной экосистемой для обучения и развития цифровых навыков у молодежи».

Кроме того, в ассоциации указали, что «многие российские компании и IT-специалисты внедряют собственные проекты внутри платформы, используя ее для продвижения брендов и создания новых инструментов взаимодействия с аудиторией».

*ЛГБТ признано в России экстремистским движением, его деятельность запрещена.