РКН заявил об удалении из Roblox игр с пропагандой ЛГБТ*
Игровая онлайн-платформа Roblox по требованию Роскомнадзора удалила видеоигры, которые пропагандируют ЛГБТ-движение*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
- Новости
«Cогласно статье 15.1 закона №149-ФЗ, после включения ссылок в реестр (запрещенной информации — RB.RU) Роскомнадзор направил в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса требование об удалении противоправного контента. Компания Roblox выполнила требования закона об удалении запрещенной информации», — говорится в сообщении РКН.
Комментируя решение регулятора, глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников заявил РБК, что изначально жалоба была «на серверы с играми, названия которых прямо содержали аббревиатуру LGBT* на английском языке, на русском таких не обнаружилось».
Овчинников добавил, что вместе с членами Ассоциации участников рынка метавселенных (АРМЕТ) удалось связаться с поддержкой и менеджментом Roblox и «объяснить особенности законодательства России».
По теме: Как привлечь пользователей разных возрастов: кейс Roblox
Roblox была выпущена в 2006 году американскими бизнесменами Давидом Базуки и Эриком Касселем, платформа позволяет создавать собственные игры и играть в проекты, разработанные другими пользователями. В АРМЕТ уточнили, что Roblox «давно вышла за рамки простой игры и стала полноценной экосистемой для обучения и развития цифровых навыков у молодежи».
Кроме того, в ассоциации указали, что «многие российские компании и IT-специалисты внедряют собственные проекты внутри платформы, используя ее для продвижения брендов и создания новых инструментов взаимодействия с аудиторией».
*ЛГБТ признано в России экстремистским движением, его деятельность запрещена.
Фото на обложке: Koshiro K /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Ольга Зиновьева и фитнес-сеть DDX, где 20% у партнера экс-супруги Игоря Сечина, открыли совместное кафе
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Маркетплейсы: с чего начать и как преуспeть»
- 1 Roblox стал лидером по числу преступлений в играх Только с начала 2025-го было зафиксировано 40 преступлений 22 марта 20:45
- 2 Roblox представила ИИ для внутриигровой генерации 3D-моделей В Roblox считают, что новая нейросеть позволит быстрее разрабатывать видеоигры 17 марта 21:35
- 3 Молодая аудитория теряет интерес к спорту — это могут исправить видеоигры «Выиграют те, у кого есть сильная спортивная игра» 04 июля 19:15
- 4 IKEA откроет виртуальный магазин в Roblox В него можно будет устроиться на оплачиваемую работу 05 июня 07:49