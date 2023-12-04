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Роскомнадзор отчитался о протоколах в отношении Google, Telegram и других за неисполнение закона «о самоконтроле»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Роскомнадзор составил 14 протоколов об административных правонарушениях в отношении соцсетей, которые не исполнили требования закона «о самоконтроле». Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Роскомнадзор отчитался о протоколах в отношении Google, Telegram и других за неисполнение закона «о самоконтроле»

РКН выявил ряд нарушений, которые связаны с тем, что иностранные соцсети «не проводят добросовестную модерацию собственных площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством».

Так, РКН составил 14 протоколов, по итогам рассмотрения которых следующие компании получили штрафы:

  • Pinterest — 900 тыс. рублей
  • Twitch — 900 тыс. рублей
  • Google — 900 тыс. рублей
  • TikTok — 750 тыс. рублей
  • Telegram — 900 тыс. рублей
  • Likee — 800 тыс. рублей

Еще 8 протоколов будут рассмотрены в суде.

Закон «о самоконтроле» вступил в силу 1 февраля 2021 года. С 1 сентября 2023 года начали действовать поправки, которые вводят ответственность для социальных сетей за неисполнение требований этого закона.

Документ предполагает для социальных сетей ряд обязанностей:

— они должны проводить мониторинг и самостоятельно удалять размещенную информацию со своих площадок,

— должны иметь юридически значимую форму для обращений пользователей,

— должны каждый год публиковать отчет о результатах проделанной работы.

Фото на обложке: Unsplash

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