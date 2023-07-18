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Роскомнадзор опубликовал список сервисов размещения объявлений

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Роскомнадзор (РКН) опубликовал список сервисов для размещения объявлений, в перечень внесли 12 платформ, включая HeadHunter, «Авито» и «Профи».

Роскомнадзор опубликовал список сервисов размещения объявлений

В конце прошлого года глава РФ Владимир Путин подписал закон, который призван регулировать деятельность сервисов онлайн-объявлений. Он касается площадок с ежедневной аудиторией свыше 100 тыс. пользователей.

РКН внес в перечень следующие сервисы:

  • HeadHunter
  • «Авито»
  • SuperJob
  • «Циан»
  • «Работа.ру»
  • «Зарплата.ру»
  • «Юла»
  • «Домклик»
  • «Яндекс.Недвижимость» 
  • «Яндекс.Услуги»
  • «Профи»
  • Auto.ru

Эти платформы теперь должны следить за тем, чтобы пользователи не размещали на них противоправную информацию. Также владельцы сервисов должны обеспечить интеграцию своих платформ с ЕСИА и с «Госуслугами».

Кроме того, эти ресурсы теперь обязаны устанавливать счетчик посещаемости и размещать контактную информацию на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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