Роскомнадзор опубликовал список сервисов размещения объявлений

Роскомнадзор (РКН) опубликовал список сервисов для размещения объявлений, в перечень внесли 12 платформ, включая HeadHunter, «Авито» и «Профи».
В конце прошлого года глава РФ Владимир Путин подписал закон, который призван регулировать деятельность сервисов онлайн-объявлений. Он касается площадок с ежедневной аудиторией свыше 100 тыс. пользователей.
РКН внес в перечень следующие сервисы:
- HeadHunter
- «Авито»
- SuperJob
- «Циан»
- «Работа.ру»
- «Зарплата.ру»
- «Юла»
- «Домклик»
- «Яндекс.Недвижимость»
- «Яндекс.Услуги»
- «Профи»
- Auto.ru
Эти платформы теперь должны следить за тем, чтобы пользователи не размещали на них противоправную информацию. Также владельцы сервисов должны обеспечить интеграцию своих платформ с ЕСИА и с «Госуслугами».
Кроме того, эти ресурсы теперь обязаны устанавливать счетчик посещаемости и размещать контактную информацию на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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