Роскомнадзор опубликовал список сервисов размещения объявлений

Роскомнадзор (РКН) опубликовал список сервисов для размещения объявлений, в перечень внесли 12 платформ, включая HeadHunter, «Авито» и «Профи».

В конце прошлого года глава РФ Владимир Путин подписал закон, который призван регулировать деятельность сервисов онлайн-объявлений. Он касается площадок с ежедневной аудиторией свыше 100 тыс. пользователей.

РКН внес в перечень следующие сервисы:

HeadHunter

«Авито»

SuperJob

«Циан»

«Работа.ру»

«Зарплата.ру»

«Юла»

«Домклик»

«Яндекс.Недвижимость»

«Яндекс.Услуги»

«Профи»

Auto.ru

Эти платформы теперь должны следить за тем, чтобы пользователи не размещали на них противоправную информацию. Также владельцы сервисов должны обеспечить интеграцию своих платформ с ЕСИА и с «Госуслугами».

Кроме того, эти ресурсы теперь обязаны устанавливать счетчик посещаемости и размещать контактную информацию на сайте.

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