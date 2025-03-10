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РКН назвал число утекших данных россиян с начала года

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

С начала года Роскомнадзор зафиксировал 19 случаев утечек персональных данных россиян, в результате которых в открытый доступ попали более 24 млн записей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регулятора.

РКН назвал число утекших данных россиян с начала года
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«За январь-февраль 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов распространения в интернете баз данных, содержащих более 24 млн записей», — заявили в пресс-службе.

В результате по выявленным фактам утечек РКН составил пять протоколов об административных правонарушениях, добавили в ведомстве.

  • В конце февраля в Роскомнадзоре сообщили, что по итогам января регулятор выявил 10 утечек — тогда в публичном доступе оказались почти 7 млн записей о россиянах.
  • В 2024 году ведомство зафиксировало 135 случаев утечек персданных, охватывающих свыше 710 млн записей. За 2023 год РКН выявил 168 утечек — в интернет тогда попали примерно 300 млн записей о россиянах.

Фото на обложке: Stefano Guidi / Getty Images

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