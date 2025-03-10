РКН назвал число утекших данных россиян с начала года
Юлия Пажитных
С начала года Роскомнадзор зафиксировал 19 случаев утечек персональных данных россиян, в результате которых в открытый доступ попали более 24 млн записей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регулятора.
РКН назвал число утекших данных россиян с начала года
https://rb.ru/news/rkn-soobshil-ob-utechke/
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«За январь-февраль 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов распространения в интернете баз данных, содержащих более 24 млн записей», — заявили в пресс-службе.
В результате по выявленным фактам утечек РКН составил пять протоколов об административных правонарушениях, добавили в ведомстве.
- В конце февраля в Роскомнадзоре сообщили, что по итогам января регулятор выявил 10 утечек — тогда в публичном доступе оказались почти 7 млн записей о россиянах.
- В 2024 году ведомство зафиксировало 135 случаев утечек персданных, охватывающих свыше 710 млн записей. За 2023 год РКН выявил 168 утечек — в интернет тогда попали примерно 300 млн записей о россиянах.
Фото на обложке: Stefano Guidi /
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