С начала года Роскомнадзор зафиксировал 19 случаев утечек персональных данных россиян, в результате которых в открытый доступ попали более 24 млн записей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регулятора.

РКН назвал число утекших данных россиян с начала года

https://rb.ru/news/rkn-soobshil-ob-utechke/

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