Роскомнадзор заблокировал SoundCloud за искажение «сущности» военной операции

Роскомнадзор ограничил работу онлайн-аудиосервиса SoundCloud на территории РФ по требованию Генпрокуратуры (решение от 22 сентября). Ранее владелец сервиса получал предупреждения, на которые не отреагировал. Ограничения могут быть сняты в случае удаления неправомерного контента.
Официальное основание для приостановки работы портала – статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях, а также к недостоверной общественно значимой информации.
Представители Роскомнадзора уточнили в комментарии «Интерфаксу», что доступ к сервису SoundCloud ограничен «в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».
По мнению ведомства, SoundCloud предоставлял ложную информации о «способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат».
«Подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке», — сообщили в пресс-службе РКН.
Представители ведомства также отметили, что уже дважды направляли требования об удалении запрещенной информации руководству сервиса, но данные так и не были удалены.
Если же требования РКН будут выполнены, доступ к ресурсу будет полностью восстановлен.
Фото на обложке: Rachit Tank / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Австралийские санкции, окончание моратория на взыскания, блокировка SoundCloud: главное для бизнеса 2 октября
- 2 Конец моратория на банкротство, новые законы и просьба бизнеса об отсрочке: главное 1 октября
- 3 ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение
- 4 США ввели санкции против РФ в ответ на присоединение новых территорий
- 5 Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией: что это значит?
ВОЗМОЖНОСТИ
03 октября 2022
03 октября 2022
03 октября 2022