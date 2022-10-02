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Роскомнадзор заблокировал SoundCloud за искажение «сущности» военной операции

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Роскомнадзор ограничил работу онлайн-аудиосервиса SoundCloud на территории РФ по требованию Генпрокуратуры (решение от 22 сентября). Ранее владелец сервиса получал предупреждения, на которые не отреагировал. Ограничения могут быть сняты в случае удаления неправомерного контента.

Роскомнадзор заблокировал SoundCloud за искажение «сущности» военной операции

Официальное основание для приостановки работы портала – статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях, а также к недостоверной общественно значимой информации.

Представители Роскомнадзора уточнили в комментарии «Интерфаксу», что доступ к сервису SoundCloud ограничен «в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».

По мнению ведомства, SoundCloud предоставлял ложную информации о «способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат».

«Подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке», — сообщили в пресс-службе РКН.

Представители ведомства также отметили, что уже дважды направляли требования об удалении запрещенной информации руководству сервиса, но данные так и не были удалены.

Если же требования РКН будут выполнены, доступ к ресурсу будет полностью восстановлен.

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Фото на обложке: Rachit Tank / Unsplash

 

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