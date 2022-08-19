Telegram обязали маркировать как нарушающий закон ресурс

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать мессенджер Telegram как нарушающий закон ресурс. То же самое касается TikTok, Zoom, Discord, Pinterest.

О принятии мер в отношении указанных сервисов сообщили в Роскомнадзоре.

«Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ “О деятельности иностранных лиц в сети “Интернет” на территории РФ”», – отметили в ведомстве.

Меры будут действовать до тех пор, пока компании не устранят нарушения российских законов.

Аналогичные требования к поисковикам Роскомнадзор предъявил в отношении Google и Twitch.

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