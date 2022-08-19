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Telegram обязали маркировать как нарушающий закон ресурс

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать мессенджер Telegram как нарушающий закон ресурс. То же самое касается TikTok, Zoom, Discord, Pinterest.

Telegram обязали маркировать как нарушающий закон ресурс

О принятии мер в отношении указанных сервисов сообщили в Роскомнадзоре.

«Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ “О деятельности иностранных лиц в сети “Интернет” на территории РФ”», – отметили в ведомстве.

Меры будут действовать до тех пор, пока компании не устранят нарушения российских законов.

Аналогичные требования к поисковикам Роскомнадзор предъявил в отношении Google и Twitch.

Фото на обложке: Natee Meepian / Shutterstock

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