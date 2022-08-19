Telegram обязали маркировать как нарушающий закон ресурс

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать мессенджер Telegram как нарушающий закон ресурс. То же самое касается TikTok, Zoom, Discord, Pinterest.
О принятии мер в отношении указанных сервисов сообщили в Роскомнадзоре.
«Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ “О деятельности иностранных лиц в сети “Интернет” на территории РФ”», – отметили в ведомстве.
Меры будут действовать до тех пор, пока компании не устранят нарушения российских законов.
Аналогичные требования к поисковикам Роскомнадзор предъявил в отношении Google и Twitch.
Фото на обложке: Natee Meepian /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бизнес с сервисом для видеоконференций: как запустить и монетизировать
- 2 Интернет тел и голограммы в Zoom: тренды из мира технологий, которые нужно учесть стартапам
- 3 Жизнь в Zoom: сервис для работы и обучения стал еще и местом для вечеринок
- 4 Как устроены изнутри компании Zapier и Buffer, где все сотрудники работают удаленно
- 5 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
ВОЗМОЖНОСТИ
20 августа 2022
20 августа 2022
22 августа 2022